Se compromete alcalde a resolver de raíz abusos policiacos

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana, lamentó los abusos cometidos por policías en contra de una joven ciudadana y posteriormente, a manifestantes, el año pasado e informó que sobre ambos hechos atendió a Amnistía Internacional.

Respecto del tema de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, dijo que “la respuesta ha sido de manera inmediata, recibimos las recomendaciones sobre el tema de la marcha, anteriormente habíamos recibido la recomendación sobre el caso de Evelyn”.

Dijo que “el lunes recibí al equipo de Amnistía Internacional con estos dos temas. Lamentamos muchísimo los hechos, estamos aceptando las recomendaciones, aceptando de muy buen agrado que nos compartan las experiencias y los protocolos que en otras partes han dado resultados y que nos comprometemos a realmente resolver desde la raíz este tipo de situaciones”.

En otro tema, el Presidente Municipal de León habló sobre la realización de la Feria Estatal de León, a lo que comentó que su futuro está en las indicaciones de salud y la disposición de biológicos en la ciudad contra Covid-19.

No pondremos en riesgo la salud y el esfuerzo de todos los leoneses para poner en riesgo su salud, así que se ha venido postergando, buscando, con esto cuidar en no generar una condición de riesgo de manera innecesaria, no tenemos una fecha, estamos dependiendo todavía tanto que declinen las cifras de contagios como la posibilidad de la llegada de la vacuna, si estas dos condiciones se presentan pudiera haber, sino se seguirá postergando de manera indefinida hasta que las condiciones de salud lo permitan, la prioridad es la salud,

Santillana opinó que la Feria de León tendría que buscar nuevas alternativas “qué ventanas de oportunidades pudieran existir para poder tener algo que nos ayude a reactivar la economía de todos los productores y artesanos que de ella dependen”.

“Todo esto está sujeto a las condiciones de salud y yo creo que una característica fundamental tiene que ver con las disponibilidad de vacunas que no sabemos cuándo pudieran estar llegando las vacunas, hoy en la mañana estuve en la mesa de pacificación, pidiendo esta información y no hay nada todavía” dijo Santillana.

Desconoce proceso de vacunación para León

En el tema de las vacunas contra Covid-19 Santillana resaltó que “no he tenido contacto con Mauricio Hernández (delegado del gobierno federal), lo hago con quien participa en su representación en la mesa local, ahí han externado que estarían llegando vacunas, pero que desafortunadamente por el tamaño de la población de León parece ser que nos van a dejar hasta el último para poder mandar una remesa; no tengo mayor información porque no me saben decir ni cuándo, cuántas, ni tampoco me han podido decir de qué tipo”.

“He estado en la reunión hoy les pedía que nos pudieran proporcionar esta información para informar a la población y evitar aglomeraciones congestionamientos disturbios por el tamaño mismo de la población, ya se ha trabajado conjuntamente con la secretaría con el delegado del bienestar la jurisdicción sanitaria y nosotros, para preparar los lugares en donde pudieran estar realizando la campaña de vacunación” dijo el Presidente Municipal.

Las espera para abril, mayo o junio

Respecto de la pandemia por coronavirus, el Presidente Municipal de León comentó que ha visto un descenso en la velocidad de quienes contraen la Covid-a19 “estamos observando cómo la velocidad de contagio está disminuyendo , desafortunadamente todavía hay un índice muy alto relativo de fallecimientos, así que no podemos echar campanas al vuelo; este próximo fin de semana es largo, y después Semana Santa… terminemos de hacer el esfuerzo en lo que lleguen las vacunas, esperando que las vacunas pudieran llegar en abril mayo, junio y poder ir resolviendo el tema de fondo, en el tema de la vacunación”

Invaluable el apoyo del gobernador para León

Héctor López Santillana, opinó sobre el tercer informe de Gobierno del Gobernador de Guanajuato Diego Sinhue que en él se ha tenido apoyo “todas las acciones que en este año y en el año pasado hemos venido realizando lo hacemos en concurrencia, ante la menor disponibilidad de recursos financieros por parte de la federación el gobernador para nosotros, para los leoneses ha sido un punto apoyo invaluable para poder seguir desarrollando nuestro trabajo para muestra están la inversiones en materia de seguridad están en las inversiones en el campo, la parte de infraestructura que continúa en el tema de educación vamos muy de la mano, ayer en el tema de salud agradecemos la cantidad de recursos que se han estado manejando para poder mantener la contingencia, soy testigo del compromiso que el gobernador Diego Sinhue tiene sobre todo en materia de seguridad que es un tema crítico en Guanajuato”, finalizó.