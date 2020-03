Se cancela miércoles de Vía Directa por Covid -19

León,Gto.- Hasta nuevo aviso las actividades itinerantes del miércoles de Vía Directa del municipio de León, se verán interrumpidas hasta nuevo aviso o la situación por el Covid -19 se controle en lo local y nacional.

Adriana Muñoz, directora de Atención Ciudadana y de la modalidad de Vía Directa, señaló en entrevista que cada semana donde se lleva a cabo el evento con las más de 40 áreas de atención, un aproximado de 1000 personas regularmente asisten.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Reconocen programa de Atención Ciudadana de León a nivel Hispanoamérica

Sabemos qué es un evento donde generalmente contamos con la asistencia de más de mil personas, se tomó la decisión desde la semana anterior esta semana ya no tenemos.

Y tomando en consideración que el gobierno está tomando como medida el día 20 de abril próximo, para reanudar todo tipo de actividades para la encargada de Vía Directa las cosas no son así.

“Nos esperen a que podamos retomar el evento en las colonias y no vamos arriesgar ciudadanos en los eventos; preferiría no aventurarme con fechas y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud ahorita no hay fecha para reiniciar”, señaló.

En lo que la situación por la enfermedad Coronavirus o Covid-19, se normaliza, la ciudadanía puede dejar sus quejas por las otras vías electrónicas que por ahora sustituirán al miércoles de Vía Directa hasta nuevo aviso.