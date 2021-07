Se busca reconocimiento al médico residente: Reynoso Sánchez

León, Gto.- La reforma a la Ley General de Salud busca el reconocimiento del médico residente, y la vinculación con la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y Derechos Humanos, que fue aprobada a principios del 2020, sólo falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, informó la Senadora panista, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

“Es un tema complejo porque a un médico residente se le trata como empleado, se le explota laboralmente y se le paga como becario”, explicó.

En la Ley Federal del Trabajo está definido lo que es el médico del trabajo, pero en la Ley General de Salud no estaba siquiera mencionado, no existían, “ellos (los médicos residentes) ante quien anteponen una queja porque si lo hacen ante la Función Pública no son funcionarios, si lo hacen ante Derechos Humanos tampoco porque no son funcionarios públicos, de acuerdo lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, que los describe como estudiantes”.

Recordó que hace meses en Chiapas Mariana Sánchez, una residente era acosada por uno de sus compañeros lo había denunciado ante las autoridades de salud en ese estado y no le hicieron caso y se suicidó.

Es difícil porque “implica presupuesto para que se les pague. A un médico cubano de los que contrató el gobierno federal, con los que financia el régimen de Cuba, le pagaba 100 mil pesos al mes y a un médico residente dependiendo de la residencia, les pagan 15 mil pesos al mes y les exigen hasta 150 horas laborales en una semana”, explicó.



Recalcó que se tiene que regular el tiempo de residencia en los hospitales, mejorar las condiciones bajo las cuales dan la residencia y actualizar el programa, “si una semana laboral es de 45 horas por semana para un trabajador de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del trabajo para un residente debiera ser esto lo máximo, pero conociendo la demanda que hay en el país y en tanto no se fortalezca el número de plazas para médicos y especialistas en los hospitales, es limitar cuando mucho a 80 horas.”

Reynoso Sánchez dijo que está tan desagregado el sistema, que en cada subsistema es diferente, en cada entidad es distinto y esto ocupa un planteamiento a mediano y largo plazo.

Trato digno y regularización de estancias





En 2019 en una reunión que tuvieron los jóvenes del estado, de la Embajada de Salud con el presidente de la Comisión de Salud en ese entonces Miguel Ángel Navarro se buscó lograr el reconocimiento en la Ley General de Salud y una vez logrado, vincularse a la Ley Federal de trabajo que ya existe.

Explicó que la reforma se aprobó en el Senado y la minuta está en la Cámara de Diputados, a fin de que regulen sus beneficios, prestaciones y el trato digno, unificar las residencias en cuanto a permisos, tiempo y formas porque si hay explotación laboral con los médicos residentes.



Cada año presentan exámenes más de 50 mil jóvenes, que han terminado su carrera de Medicina y quieren estudiar una especialidad, los médicos residentes. Dependerá del número de becas que se asignan se abren espacios para las residencias, que son por lo menos 10 mil entran al R1 al primer grado, algunas especialidades duran cuatro años el R4.





Comentó que ha tenido conocimiento de médicos residentes que están laborando hasta 150 horas o más durante una semana, “los dejan en guardias hasta tres o cuatro días, esto como castigo y hay un trato inhumano, porque como son estudiantes hay un abuso y es una inercia que tiene años en nuestro país, en 1977 se reconoció al médico residente en la Ley Federal del Trabajo”.

Cada uno de los residentes de un hospital diferente habló de temas específicos y todos coincidían que el tiempo era demasiado, lo que representaba el agotamiento, el estrés y la afectación en salud mental a los médicos en formación.

Esto se transmite generación tras generación, y no se podían quejar porque al especialista lo formaron así y de esa manera trata a los que siguen “tiene que haber una intervención de fondo y de forma”.

En el Senado la reforma se aprobó a principios del 2020, ya sólo falta que se apruebe en la Cámara de Diputados para poder reformar lo que sigue, “confío en que se pueda avanzar y que haya más disposición, esta reforma incluso la presentaron a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Salud, se aprobó por unanimidad, pero los Diputados si no les da permiso el gobierno Federal no quieren aprobar absolutamente nada”, finalizó.