Se avienta por una diputación porque cree en la voz ciudadana sin etiquetas

León, Gto.- Maribel Llamas, pedagoga de 61 años de edad, se dice emocionada porque después de hacer política social durante muchos años, por primera vez se "avienta" en busca de un cargo de elección popular.

Llamas Andrade es aspirante a diputada federal por el Distrito 03 de León por el Partido Movimiento Ciudadano. Afirma que aceptó la invitación de MC porque "pareciera que los puestos políticos son para los políticos, que a veces toman en cuenta los ciudadanos y a veces no". Se prepara para realizar una campaña incluyente con compañeros que buscan, precisamente eso, incluir a quienes no se ha escuchado.

María Isabel -su nombre real- platica que "muchos años los dediqué a trabajar en Casa de Apoyo a la Mujer y desde ahí vi cómo era complicado para la asociaciones poder acercar apoyos y respaldo gubernamental. Me dediqué a hacer política social y ver por las necesidades de las mujeres; después que trabajé en educación vi que también había cosas que deberían de cambiar para que la educación de las niñas fuera distinta".

Ello le dio la pauta para decidir contender en los comicios de este 6 de junio.

"Cuando me llegó la invitación ví la oportunidad de que se vea que los ciudadanos podemos aventarnos, cumplir y tener el valor de asumir un puesto político, porque pareciera que los puestos políticos son para los políticos, personas que se dedican a eso y que a veces toman en cuenta los ciudadanos y a veces no. Por eso es que me animé y en Movimiento Ciudadano encontré esta respuesta de que una persona ciudadana, sin necesidad de tener experiencia pero con ganas de trabajar y con un trabajo que habla de mi capacidad me permita poder tener acceso a modificar algunas cosas para el municipio y nuestro estado, desde lo legislativo".

TODOS, SIN ETIQUETAS

De su primera incursión en la política a través de un partido, Maribel Llamas dice

"estoy muy emocionada porque creo firmemente que podemos hacer lo que nos propongamos, trabajar para los demás en otros ámbitos. Pienso que se puede hacer cuando tienes ganas de trabajar y aprender; si escuchas y ves las necesidades, creo que se puede hacer algo interesante".

Pero además, ir con la representación Movimiento Ciudadano, que va por el Ayuntamiento de León con un candidato gay, Juan Pablo Delgado y con "Los Daddies", Alan Alcantar y Daniel Vela que forman un matrimonio igualitario y que el año pasado logró la adopción de un niño, por la diputación local del III Distrito, tiene un significado especial.

"Estoy en un partido que respalda todas las causas sociales", afirma la maestra.

"Los Daddies son personas extraordinarias. En el fondo, estamos acostumbrados a ponerle etiquetas a las personas y eso nos limita. No porque eres mujer o si vienes de un pueblo, o porque estudiaste o no estudiaste o que seas gay no tienes la capacidad de entregarte y hacer un buen trabajo para otros", agregó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Después de un año sin salir, familias acuden al Zoológico de León

"Esa postura de Movimiento Ciudadano me parece muy encomiable; que la gente vea que es de verdad que en Movimiento Ciudadano creemos que todos podemos hacer un buen trabajo porque estamos preparados. Porque hay gente preparada. Que sean gays o no, si somos o mujeres, lo que vieron es el fruto de trabajos previos, la capacidad y la preparación con la que vamos a llegar a la Cámara o al gobierno, en el caso de Juan Pablo (Delgado)".

De cómo será su campaña, Maribel Llamas expresó que "será incluyente; mi tema son las niñas y las mujeres y procuraré estar en las Comisiones que tengan que ver con Educación, con Género, Derechos Humanos, pero eso no quita que vea por las necesidades de la ciudad o la localidad, por los cambios que puedan hacerse a través de iniciativas que con la fuerza de todo Movimiento Ciudadano se impulsen como políticas públicas de inclusión".

Mientras llega el momento del registro ante el INE y el periodo de campaña, Llamas Andrade ha tenido acercamiento con algunos ciudadanos. "Escucho sus necesidades e inquietudes. Estuve en la zona de avenida Olímpica donde se construye el Centro Comunitario de Fundación León. Estoy escuchando a la gente, qué es lo que quieren cambiar y viendo que se puede lograr desde el Poder Legislativo".

Los comentarios y sugerencias que tienen que ver con el municipio de León, "estoy pasándoselo a Juan Pablo para que sea parte de las propuestas que él lleve en su momento".

Conocida en el ambiente educativo, Maribel afirma que sus allegados le dicen sentirse contentos "porque por fin hay un Partido que escucha a la ciudadanía y que pone como candidatos a ciudadanos con trayectoria".

LA CREATIVIDAD, A PRUEBA

Sin conocerse los lineamientos que las autoridades electorales establecerán para la realización de las campañas en tiempos de pandemia, las aspirante a diputada federal, mencionó que es momento de ser creativos para llegar al electorado, a través de medios electrónicos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Iniciará SEG pruebas piloto para regreso a clases en Guanajuato

"Estamos esperando las indicaciones del INE para saber qué se puede hacer, qué está permitido y qué no, pero algo que va a ser muy importante es el trabajo de comunicación en las redes sociales. Esa va a ser la base de la campaña porque se llega a todo el mundo sin necesidad de provocar contagios y pero debemos tener en cuenta acercarnos y escuchar a las personas".

Después del 22 de marzo, cuando los candidatos queden registrados en el Instituto Nacional Electoral, conocerá las normas para eventos presenciales y virtuales.

Las limitaciones del contacto físico no le preocupan a Maribel Llamas.

"Lo padre de la pandemia es que ha hecho que nos volvamos más creativos. Si quieres encontrar algo bueno en la pandemia es nos pusimos más creativos para desarrollar habilidades. Estábamos en una zona de confort en el desarrollo personal, en la manera de relacionarnos, en la manera de comunicarnos. Todo ha cambiado y yo creo que eso es bueno porque encontramos otras formas de comunicación que nos permiten estar cerca, aunque la prevención de contagios nos tenga a la distancia".





SÍ A LAS CLASES PRESENCIALES

Dedicada a la Educación toda su vida, Llamas Andrade está a favor de regresar a las clases presenciales y explica los motivos.

"Quienes están tomando las decisiones al respecto, debería de pensar también en la parte emocional de los niños; si no volver es por cuidarlos de un contagio, pues es más grave para las familias que ya tienen una situación emocional complicada, además del factor económico".





Agregó que "muchas familias están ansiosas, hay niños desconectados que no entienden y no saben lo que está pasando… si alguien es capaz de adaptarse a una nueva situación es precisamente un niño y sin clases presenciales se están perdiendo esas habilidades".





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Acumula Guanajuato 10 mil 296 muertes y mil 604 contagios de coronavirus

SU LADO PERSONAL

Maribel Llamas tiene 61 años, su expresiones y manera de hablar la hacen ver más jovial. "Es la actitud con que se toma la vida; eso me ayuda mucho donde otros ven problemas, yo busco soluciones y eso ha sido el lema de mi vida; el otro lema es que si tú procuras que quienes están junto a ti sean felices, este mundo sería un paraíso. Me interesa que la gente que esté cerca de mí, pueda ser o sea feliz".

"Tengo una familia maravillosa. Se me iluminan los ojos cuando hablo de ella", expresó. Tiene tres hijos, los dos hombres ya están casados, la mujer es soltera y dos nietos. Alejandro su esposo es "maravilloso, es mercadólogo y somos una pareja muy compenetrada que tenemos una visión de lo que queremos como pareja; nos encanta la política".

La campaña que realizará para buscar una curul en el Cámara de Diputados, se planea y trabaja desde su casa.

Su hijo mayor estudió mercadotecnia, el de enmedio, Ciencia Política y la hija más chica, Relaciones Internacionales. "Estamos en el mismo canal", afirmó.

Añadió que "cuando recibí la invitación de Movimiento Ciudadano, ellos me dijeron que aceptara, fui yo la que se tomó un periodo para pensarlo, pero no mucho… dos días", responde con una sonrisa.

"Me pregunté si valdrá la pena, pensé que sí valdría la pena y al ver el entusiasmo y el apoyo total de mi familia acepté".

Se define como "una persona muy comprometida; cuando digo que voy a hacer algo busco los medios para alcanzarlos; soy muy abierta a escuchar, me encanta el trabajo en equipo y escuchar a las personas porque es cuando salen más ideas; soy entregada a mi trabajo y con una gran capacidad de escucha y empatía, es lo que me ha servido en todos los lugares donde he trabajado".