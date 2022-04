“Se aplica la ley como responde” dijo la alcaldesa ante caso de escolta que chocó en estado de ebriedad

León, Gto.- “Se aplica la ley como corresponde, en mi gobierno hay mano dura con cero impunidad”, dijo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, Luego de que se diera a conocer que la madrugada del pasado domingo una mujer escolta adscrita a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, chocó una patrulla de la Policía Municipal contra un semáforo.

“Desde el día de ayer esta disposición y sigue cumpliendo sus horas como el reglamento de policía y vialidad para el municipio de León lo indica y aunado a ello se seguirá los protocolos de honor y justicia que correspondan”.

Respecto al tema si la funcionaria se da de baja o se queda, Gutiérrez Campos mencionó que quien lo determinará es la Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia, que depende de la Secretaría del Ayuntamiento, misma que abrió la investigación 143/22-POL.

La alcaldesa mencionó que en este momento se está cumpliendo con la parte normativa y pagando su daño como cualquier otro ciudadano. “Si se les pide a los ciudadanos, no tomes no manejes, mucho más a los servidores públicos y seré estricta para que se cumpla la ley, no dejaré pasar esto a nadie”.

El Contexto

Una elemento de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana identificada como Manuela, la madrugada del pasado domingo chocó una unidad de la Policía Municipal contra un semáforo, ocasionando fuertes daños tanto para el vehículo oficial como el derribo de un poste.

Al instante del accidente ocurrido en Vasco de Quiroga y Adolfo López Mateos, la servidora pública quedó detenida y al hacerle la prueba del alcoholímetro salió positivo en ebriedad incompleta.

Este hecho fue denunciado por Adolfo Enríquez Vanderkam, a través de sus redes sociales por lo que enseguida la dependencia municipal emitió una postura al respecto.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León reiteró que no existe tolerancia ante actos de indisciplina y uso inadecuado de equipo por parte de personal adscrito a esta dependencia y enseguida realizó los procedimientos administrativos correspondientes para sancionar esta falta.

Para finalizar, mencionó que no se solapará ninguna responsabilidad ni uso inadecuado de los recursos.

Hasta el momento la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez desconoce si es escolta del Secretario de Seguridad Mario Bravo o de algún otro servidor pero enfatizó que recibirá su sanción como lo marca la ley.