Se aglomeran por segundas dosis en León

León, Gto.- Más de mil 500 personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas ya van formadas para recibir segunda dosis contra covid-19 de la farmacéutica Pfizer en León, todas se colocaron alrededor de la Deportiva del Estado Enrique Fernández.

Muchas personas no alcanzaron dosis desde el sábado por la tarde, ya que en sus trabajos no tuvieron permiso de faltar o asistir por la dosis, por lo que al llegar a puestos de vacunación ya no alcanzaban a entrar por el biológico.

De acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, solo se aplicarán 4 mil dosis en esta jornada extraordinaria de vacunación, en el único punto mencionado, ya que otros puntos están colocando dosis de AstraZeneca y son para la población de 40 a 49 años.

Pese a que la vacunación se tenía programada de 12 del mediodía a las 8 de la noche, el arranque se dio a las 12:30 horas, pues se fueron tomando los datos correspondientes de las personas y se comenzó a organizar todo el proceso.

Con la intención de proteger a la población que rodeaba el recinto deportivo, desde las 11:30 de la mañana se cerró un carril vehicular sobre el bulevar Paseo de Jerez, para que los que esperaban o iban llegando no tuvieran algún problema.