Sapal revisará fugas de agua en escuelas públicas durante periodo vacacional

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, dijo que durante el período vacacional van a revisar posibles fugas de agua en al menos 520 escuelas públicas del municipio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Comentó que ya dialogó con el director de Educación Municipal, Jonathan de Jesús González para hacer llegar la información a las instituciones educativas.

“Vamos a tener una revisión a las escuelas para ver que no tengan fugas y si tienen fugas qué acciones se deben de tomar para mitigar este tipo de problemas”, dijo.

También puedes leer: Coparmex León pide se reponga proceso para la elaboración de los libros de texto gratuito

Explicó que en ocasiones en algunas escuelas el consumo de agua se dispara de manera considerable hasta un 70% cuando tienen el mismo número de alumnos comparadas con otras donde hay menos desperdicio.

“Cuando nosotros hacemos una revisión de una escuela, por ejemplo de una secundaria que tiene 500 alumnos contra otra secundaria que tiene 500 alumnos diríamos que el consumo de agua debería de ser muy parecido sin embargo hay disparos hasta del 70% que significa es que hay instalaciones que no están siendo cuidadas y tienen fugas”, agregó.

Enrique de Haro comentó que se buscará un acercamiento con el sector empresarial para proponerles que paguen los gastos de estos trabajos.

Además, señaló que van a cerrar las llaves de las escuelas durante este período de vacaciones para evitar que sí tiene fugas se tire el agua.

“Vamos a cerrarle la llave a las escuelas públicas por lo menos en esta temporada de vacaciones porque al no haber estudiantes corren el riesgo de tener fugas y desperdicios, eso por un lado, si se requiere que le abramos la llave a alguna escuela la vamos a abrir”, dijo.

También pidió a los padres y madres de familia que eviten “alberquitas” durante las vacaciones y que hagan conciencia sobre el estrés hídrico que se está viviendo en León.

“Entonces el llamado ahorita es no llenar alberquitas, están los niños en casa, tener cuidado, rehusar el agua porque luego los niños van mucho al baño y creo que se puede todavía mejorar y cuidar este tema, que nos ayuden, estamos en un estrés hídrico que no se alcanza a percibir porque mucha gente tiene agua en casa y eso hace ver que no hay problemas”.