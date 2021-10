[Fotos-Video] Abarrotan feligreses el Templo del Inmaculado Corazón de María

León Gto.- Con un ambiente de fiesta y religión, los creyentes de San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, cumplieron sus mandas y festejaron su devoción este 28 de octubre en el Templo del Inmaculado Corazón de María.

Es bien sabido que cada 28 del mes, se le reza a San Judas Tadeo, sin embargo en octubre es realmente su día, un día en que los católicos celebran a este apóstol, al mismo tiempo que pagan sus mandas como un agradecimiento por haber cumplido todos los milagros.

Desde muy temprana hora los feligreses se dieron cita en el Centro Histórico justo en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, al entrar al templo se encontraban a los devotos con imágenes religiosas, vestimentas alusivas a este santo y personas que entraban de rodillas hasta llegar a los pies de San Judas como parte de su manda.

También en esta fecha se acostumbra regalar dulces, ya que existe la creencia que cuando se ofrece un dulce, es como dar una ofrenda de agradecimiento por los favores conseguidos.

San Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas difíciles o muchas veces imposibles, sus fieles aseguran que este apóstol tiene un poder milagroso para resolver los problemas, ya que aseguran que en los momentos más difíciles de su vida, este santo les ayudó a ver la luz de esperanza o inclusivamente curarlos por completo.

“Me ha regalado muchos milagros, yo me caí y ahora puedo volver a caminar, el doctor no me daba muchas esperanzas de volver a caminar, ahora le agradezco primeramente a Dios y luego a mi San Juditas de que ya puedo volver a caminar”, comentó la señora Paula.

También muchas madres de familia encomiendan a sus hijos, como el caso de la señora Marisela, quien nos compartió que tuvo complicaciones en su embarazo y su bebé nació de forma prematura, ella prometió llevarla vestida de San Judas Tadeo este 28 de octubre como forma de agradecimiento de que ambas ya se encuentren fuera de peligro y con salud.