Sanitizan taxis una vez por semana para brindar confianza a usuarios y trabajadores

León, Gto.- Para el presidente de la Unión Plus de Taxistas del Estado de Guanajuato, José Luis Guerrero, es primordial no bajar la guardia en las medidas de higiene (sanitización) en las unidades "no debemos, ni podemos relajarnos, a todos nos conviene salir de la pandemia y que se reactiven los sectores productivos de la ciudad y del estado".

Referirse a los trabajos de sanitización de taxis, dijo que existe un compromiso permanente para con nuestros clientes, varias organizaciones adheridas a la Alianza Plus como Línea Dorada, Taxitel, Álvaro Obregón, lo realizan una vez por semana, y brindar certeza y confianza para nuestros usuarios y trabajadores.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Anuncian cantineros segundo plantón frente a Presidencia Municipal de León

Ya muchas personas saben que en el caso de Línea Dorada además se han colocado un acrílico protector entre el usuario y el operador en la mayor parte de las unidades y que se busca se explique como norma de sanidad.

Desde la Alianza Plus de taxista de Guanajuato, se refuerzan las medidas como es el uso de cubrebocas, gel sanitizante y guantes.

Es de vital importancia que los leoneses prefieran el uso de las unidades de taxi tradicional o solicitar el servicio ejecutivo a través de plataformas locales aprobadas por las autoridades y que va en beneficio de miles de familias leonesas que dependen de esta actividad, que se ha visto seriamente afectada por la pandemia, finalizó José Luis Guerrero.