San Pedro de los Hernández, la colonia de León en donde el tiempo se detuvo

León, Gto.- San Pedro de los Hernández es una de las colonias más antiguas de León y en ella aún se puede sentir un ambiente de principios del Siglo XX.

Sus calles, con el paso del tiempo, han guardado tesoros inigualables, como los vestigios de la Hacienda Valdovino y de una iglesia que dicen que conserva una riqueza cultural y que sobreviven.

En el jardín, ubicado frente a la Parroquia de San Pedro Apóstol, todos los días se sientan a platicar Juan Guerrero y Vicente Estrada Gómez, quienes recuerdan que esta colonia fue el origen de asentamientos humanos, donde sembraban papas, maíz y alfalfa.

“Estaba la Hacienda de Jorge Obregón, la de Lorenzo Fuentes, Valdovino y había otras tres o cuatro por la zona, pero los patrones vendieron todo”, dijo Vicente Estrada en entrevista con El Sol de León.

Por su parte, Juan Guerrero, quien tiene 70 años, platicó que cuando tenía 14 años trabajó en la Hacienda de Antonio Valdovino, regando y cortando la alfalfa; en aquel tiempo ganaba 30 a 36 pesos a la semana de cuatro de la madrugada a tres de la tarde ya acabamos.

“Siempre me gustó trabajar en el campo, cuando vendieron me fui de zapatero, pero no es lo mismo. Siempre recordaré la hacienda como próspera; imaginate: de donde está el bulevar La Luz hasta donde Punto Verde era de él (Antonio Valdovino), ya hay canchas de fútbol, hay casas, donde era la hacienda solo hay una finca donde venden leche de vaca”, relató Juan Guerrero.

Ordeña de vacas, uno de los oficios

En lo que queda de la Hacienda Valdovino se encuentra Ignacio Muñoz, quien fortalece uno de los oficios más antiguos que es vender leche de vaca recién ordeñada; anteriormente tenía sus vacas en la ahora granja, pero por la falta de lluvia y por encontrarse en la mancha urbana se llevó sus animales de la zona.

Todas los días, a las cuatro de la madrugada, va al rancho por 500 litros de leche para vender a lecheros, amas de casa y neveros. Ignacio Muñoz platicó que este oficio se va acabando, ya que anteriormente llegaban los lecheros en sus camionetas con sus botes, pero el aumento en el precio de la gasolina ha mermado la práctica pues ahora hay bajas.

No obstante, las madres de familia y neveros son quienes acuden a comprar la leche, pues es fresca y del día; ellas cocinan arroz con leche, jocoque, malteadas, licuados, rompope o la beben sola antes de ir a trabajar.

“Antes aquí tenía mis vacas, me las llevé al rancho, porque del municipio me llamaron la atención por estar dentro de la ciudad, por eso traigo la leche desde temprano, ya es una tradición”, manifestó Ignacio Muñoz.

Y agregó: “la hacienda más antigua fue la de Jorge Obregón, pero ya no queda nada de ella, fue la más rica de la zona y dio a mucha gente trabajo”.

El tesoro escondido

Sobre la calle Ancha se encuentran los vestigios de lo que fue un templo. Sus habitantes buscan que éste sea restaurado, ya que han llegado personas buscadoras de tesoros que se llevan lo que pueden y lo destruyen, pues creen que entre sus bardas hay un tesoro.

“La gente se quiere hacer de dinero sin trabajar, como todo sueño del mexicano, hay muchas leyendas sobre tesoros escondidos y por eso viene a buscar pero lo que se necesita es respeto”, comentaron los vecinos.

Vivir en San Pedro de los Hernández es un orgullo para las familias, a pesar de que se han perpetrado crímenes, todos sus habitantes tienen historias por contar pero es de destacar que cada año se celebra uno de los viacrucis más importantes y bonitos de la ciudad de León.