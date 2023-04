San Miguel de Allende se vuelve en el aparador económico de Guanajuato

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informx).- Al impulsar el comercio internacional de San Miguel de Allende, de la región y del estado, a través de las Cámaras de Comercio Italianas, también se fortalece el turismo de negocios.

Durante una rueda de prensa dentro del evento de Cámaras de Comercio Italiano, el alcalde Mauricio Trejo, recalcó que el municipio sigue siendo un atractivo para el gremio empresarial en Guanajuato, México y el mundo, ya que por su capacidad de producción se muestra como uno de los sitios favoritos para el tema de inversión extranjera.





“Somos cazadores de oportunidades, nosotros sí le entramos al turismo de negocios y hoy es una gran prueba de todo eso dentro de las cámaras de comercio italianas de Norteamérica, sesionando aquí en San Miguel de Allende, donde tienen la oportunidad de reafirmar lo que Guanajuato es para el sector productivo italiano. San Miguel de Allende lo que está haciendo y lo que estamos haciendo no es tratar de competir con los otros 45 municipios del Estado, estamos tratando de generar una economía regional, San Miguel de Allende ya tiene una economía local asegurada, muy sólida y ahora nos corresponde desde San Miguel de Allende generar economías regionales, señaló el alcalde sanmiguelense.

Mauricio Trejo señaló que se ha platicado la posibilidad de una inversión de Pirelli en un centro de investigación y desarrollo, por 840 millones de dólares.

Mauricio Trejo señaló que se ha platicado la posibilidad de una inversión de Pirelli en un centro de investigación y desarrollo, por 840 millones de dólares, buscando fortalecer la industria automotriz en Guanajuato.

“Hoy es el pez más rápido se come al más lento y la verdad es que están pasando cambios ahorita en todo lo que concierne a Norteamérica, que tenemos que estar todos los días muy preparados, el simple hecho de que Tesla haya anunciado su fábrica en Nuevo León cambia todo el panorama y sobre todo cambia el panorama aquí en Guanajuato, quien no lo entienda de esa manera, no está viendo la película completa, nosotros la entendemos y queremos entrarle", señaló el alcalde.





Durante esta Cumbre de Cámaras de Comercios estuvieron presentes Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio de Italia en México; Giovanna Mariotto, jefe de la Oficina Económico Comercial en la Embajada de Italia en México; Julio Di Bella, vicepresidente de Relaciones Públicas de El Gran Bajío; Ricardo Garrido, presidente del CCE SMA y Alberto Milani, presidente de la Cámara de Comercio de Nueva York.

Con esto, se cerró la firma de convenio entre la empresa «El Gran Bajío» y la Cámara de Comercio Italiana, buscando fortalecer la imagen pública y privada en el estado para futuras inversiones. De esta manera, San Miguel de Allende sigue siendo el embajador de Guanajuato ante México y el mundo, atrayendo mercados internacionales que fortalezcan la economía de la región.