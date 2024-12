Alcaldesa de Guanajuato pide a la Federación regresar fondos para apoyar a municipios

Guanajuato, Gto.- La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, hizo un llamado a la Federación para que regresen los recursos económicos que apoyaban a los municipios y no dejarlos solos en la atención a la población.

Recordó que incluso el municipio tiene deudas, así como obras inconclusas porque se retiraron esos apoyos, como lo fue el Fondo Minero.

“Esto es tema que ha dado mucho a las comunidades a generar trabajos, mejorar los espacios y todo este recurso minero se estaba aplicando justo en comunidades mineras para vialidades, para infraestructura de hecho la administración 2018 me parece e inclusive se quedó con adeudos con constructoras porque ya no hubo administraciones que ya no llegaron de este recurso”.

Samantha Smith expresó que estos fondos ayudaban a fortalecer la calidad de vida de las personas, en este caso, en las comunidades mineras, por lo que insistió en el llamado a la Federación a voltear a ver a los municipios y que no hagan más recortes presupuestales.

“Nos están dejando solos e indefensos y porque nosotros tenemos muchas responsabilidades, muchas obligaciones que atender y si no tenemos la visión de un gobierno federal que apoye y que impulse el desarrollo de sus ciudadanos a través de los municipios pues nos están dejando indefensos”.

La alcaldesa confió que, con la nueva visión de mujeres que hay en los tres niveles de gobierno, se pueda llegar a acuerdos, diálogos y concesos para atender al estado de Guanajuato y sus municipios.

Recordó que en los últimos seis años no hubo inversiones de la federación en infraestructura, e incluso se quedaron parados proyectos como el Puente del Maluco, debido a que no se dieron los permisos de la Comisión Nacional del Agua, ya que la obra atraviesa un río.

“Tenemos los recursos listos ahí para poder darle soluciones a la gente, entonces creo que es un tema también de voluntad política y de coordinación”.

Finalmente, confió en que el gobierno federal atienda en esta gestión estas necesidades y exista la voluntad políticanecesaria para avanzar en beneficio de la población.