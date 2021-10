¡Saca la Bici! Este miércoles habrá rodada de disfraces en León

León Gto.- La tradicional rodada de disfraces vuelve este miércoles a la ciudad, a decir de los organizadores, se espera la participación de más de 800 personas en su edición número 10, la cual iniciará del arco de la calzada en punto de las 7:30 de la noche.

El colectivo “Ponte las Ruedas, ¡Saca la Bici!” retomará su ya tradicional rodada de disfraces, misma que el año pasado no pudo llevarse a cabo por cuestiones del confinamiento por la Covid-19.

Erick Abraham Cisneros Juárez, presidente de la organización mencionada, en entrevista para el Sol de León, comentó que esta iniciativa comenzó hace 11 años donde un grupo de ciclistas decidió juntarse y rodar por la ciudad en la noche, sobre todo en el Centro Histórico y en esta edición se espera la llegada de 800 ciclistas.

“Comenzamos 8 personas a realizar paseos nocturnos en la ciudad y hemos tenido récords de hasta 1600 personas en eventos conmemorativos con diferentes causas, uno de los más vistosos es la rodada nocturna todos los miércoles, a las 7:30 de la noche nos juntamos en el Arco de la Calzada y damos un paseo familiar de 9 o 15 kilómetros”, recordó Erick Cisneros.

Este miércoles, al igual que las semanas pasadas la cita es a partir de las 19:30 horas en las inmediaciones del Arco de la Calzada, pero ahora la temática de Día de Muertos predominará, partirán del Arco con dirección a la Zona Centro para después circular hasta el Distrito León Mx y posteriormente volver al punto de partida.

Cabe destacar que está rodada es 100% familiar donde se estima que se recorrerán 12 kilómetros en un ambiente de fiesta y disfraces.

“Invitamos a las personas que ya tengan experiencia en andar en bicicleta y quieran rodar un rato, además de pasar un rato agradable, solo les pedimos que su bici este en buen estado ya que la seguridad es primero y no es negociable, porten su disfraz que no sea demasiado elaborado o que no estorbe para rodar, además de que no se les olvide el cubrebocas, todos son bienvenidos el miércoles”, concluyó Erick Cisneros.