¿Sabes qué puedes recibir atención médica en tu casa? Te decimos todo sobre este servicio gratuito

León, Gto.- Tienes algún familiar, vecino o conocido que padece una enfermedad y no recibe atención médica. El municipio cuenta con el programa “Médico en tu casa” que arrancó en el mes de noviembre y tiene como objetivo brindar atención médica de fácil acceso a la población.

Es un esquema de atención coordinado por la Dirección de Salud Municipal, con un primer enfoque a personas adultas mayores, con discapacidad, postrados, movilidad comprometida, que no cuenten con red de apoyo y carezcan de acceso al servicio de salud.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA VISITA MÉDICA DOMICILIARIA?

Lo primero que se tiene que realizar para ser parte de este programa, es realizar una solicitud por escrito donde se identifique a la persona a beneficiar, puede ser familiar, vecino, amigo o conocido, es indispensable que el paciente este de acuerdo. No importa si cuenta con algún derecho de salud o no el paciente.

¿QUÉ DEBE DE LLEVAR LA SOLICITUD?

Nombre.

Edad.

Un resumen de la situación del paciente.

Domicilio de ubicación.

Teléfono de localización.

Nombre de la persona que hace la solicitud.

Fecha de solicitud.

Firma de quien la emite.

Autorización del paciente.

Entregar solicitud en el Miércoles Ciudadano

O en oficinas de Salud en bulevar Paseo del Moral 201 Col Jardines del Moral.

APROBACIÓN

Después de que se entrega de manera física la solicitud, vendrá el periodo de confirmación de información y aprobación de solicitud.

Un equipo multidisciplinario revisará la solicitud.

En aproximadamente en 15 días se ponen en contacto para realizar un diagnóstico.

Programación estimada de dos meses.

A casos urgentes se les da prioridad.

Se hacen programaciones de ruta.

Se confirma la visita fecha y hora.

Cuando ya se tenga toda la información aprobada se pondrán en contacto para agendar la fecha y hora de la visita. La consulta médica por primera vez tiene una duración de 40 minutos y las subsecuentes 30 minutos.

¿CÓMO OPERA?

A través de una unidad médica móvil que cuenta con un personal médico y de enfermería, en donde se brindan consultas médicas, psicológicas y de nutrición.

¿QUÉ SERVICIO OFRECEN?

El programa está enfocado a la atención médica primaria con personal de medicina, enfermería y promotor de salud.

Valoración integral inicial.

Capacitación al paciente y al cuidador.

Asesoría nutricional.

Apoyo psicológico.

En caso que se requiriera un segundo nivel si tiene seguridad social se gestiona para que sea atendido y si no se hace los trámites para que la Secretaría de Salud de Guanajuato pueda atender.

EL DATO

El programa “Médico en tu Casa” ha dado dos mil 501 atenciones a mil 275 pacientes.





ENFERMEDADES ATENDIDAS

38% hipertensión.

29% diabetes.

2% tiene cáncer o lesión medular.

1% tiene insuficiencia renal crónica.

0.4% padece lesión medular o secuelas por un accidente.

29% restante tiene algún otro diagnóstico.





LAS COLONIAS MÁS VISITADAS HASTA EL MOMENTO

El Coecillo (17%)

León II (6.9%)

Unidad Obrera (6.9%) \u0009

Fraccionamiento Hidalgo (6%)

Lomas de la Trinidad (6%)

San Juan de Dios (6%)

Alfaro (4.3%)

San Felipe de Jesús (4.3%)

Ampliación San Francisco (3.4%)

Centro (3.4%)

Fuente: Dirección de Salud Pública