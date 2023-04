¿Sabes cómo detectar la depresión?

León Gto.- Rosa María Jasso, psicóloga clínica con más de 11 años de experiencia, platicó para el Sol de León que la sociedad aún se encuentra viviendo el dolor y la culpa que dejó la pandemia del Covid-19, sentimientos que se reflejan en un aumento de depresión sobre todo en niños y adolescentes.

“Desafortunadamente en este momento, específicamente luego de atravesar un duelo que fue la pandemia, donde muchos perdimos trabajo, pacientes, familiares, perdimos la rutina, perdimos esa libertad de andar sin el cubrebocas; fue intenso para los niños, padres, los maestros, para nosotros como terapeutas; la sociedad trae arrastrando un duelo en su costal, un costal que ya estaba cargado de cosas”, explicó.

También señaló que luego de las diferentes emociones vividas en la pandemia, actualmente la sociedad vive en constante culpa, ya que hay quienes aún se culpan de las diferentes pérdidas que se tuvieron en este tiempo de crisis.

Lo anterior provocó que la depresión se activara, lo que la especialista describe como el enojo y la tristeza acumulada de los diferentes eventos vividos, mismos que se reflejan en casa, en el trabajo, en un individuo y en la sociedad misma.

“Vemos la suma y el aumento de suicidios, peleas y la violencia, que existen en la sociedad, todo eso viene de uno porque, no solamente porque Guanajuato esté señalado como una zona insegura, sino porque traemos muchísimas más situaciones”, mencionó.

Así mismo, Rosa María Jasso después del confinamiento busca constantemente sensibilizar a la gente desde su profesión y aprovecha cada oportunidad para brindar ese granito de arena para llegar no solo a una persona, sino que aprovecha cada elemento tecnológico para llegar cada vez a más gente.

“Yo trabajo con niños mayores de seis años, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, y actualmente he notado una prevalencia de personas deprimidas, los cuales son niños, adolescentes y de adultos, todos ellos hombres, donde reflejan esta depresión como violencia, es decir, que son más agresivos y más rebeldes”, contó la especialista.

“La depresión es la suma del enojo y entonces al estar deprimido, al estar en la pandemia, donde se nos dijo que no saliéramos de casa, donde solamente estábamos en las habitaciones y al cortar total contacto con la sociedad, la escuela, las actividades dejaron de ser atractivas”, agregó.

De acuerdo con las atenciones que la psicóloga recibe de manera particular en su consultorio, los niños y adolescentes presentan el común de peleas, enojo e incomodidad de su vida actual, sentimientos que se llevan al trabajo, a las actividades recreativas, con los amigos, al antro, al café, por mencionar algunos.

“Una persona con depresión no tienen el mismo agrado por las cosas que les gustaban, dejaron de realizar lo que les divertía y hasta dejaron de trabajar porque ya no encuentran donde sentirse a gusto, ya no encuentran ese medio donde se sienten integrados, además que las separaciones están en potencia, no solo separaciones de pareja, sino separaciones de la sociedad, el trabajo y los amigos”, comentó Rosa María Jasso.

¿EN QUÉ MOMENTO IR A TERAPIA?

“Cuando identificamos que tenemos un rechazo a ciertas cosas y la falta de interés por las cosas que te agradaban, por ejemplo, si te agradaba salir a caminar, correr, ir a tomar un café, ver televisión acompañado y entonces comienzas a perder el interés por estas cosas, que disfrutabas o ya no te gustan de la noche a la mañana, en ese momento algo te está avisando algo, son ‘red flags’ y debes buscar atención especializada”, agregó la psicóloga.

También señaló que no solo por estar triste significa que se tenga depresión, ya que este sentimiento se debe vivir de acuerdo a las diferentes experiencias que se presentaron con anterioridad, por el hecho de que la depresión es un sentimiento más profundo que solo estar triste.

Por último, exhortó a la población a cuidar la salud mental, puesto que esta es tan importante como la salud física; la comparó al sentimiento de dolor de un diente y de inmediato se tiene que atender con un dentista, así como el dolor de una separación, ya sea de pareja o incluso del trabajo, se debe de atender con terapia.

“La terapia la necesitamos todos y es el momento, yo les digo a mis pacientes: nos toca un día entre semana de sacar la basura, eso es ir a terapia, el ir al psicólogo, es sacar un día a la semana la basura de la mente, todo lo que no está sano para nosotros, lo que no suma, vamos y lo vomitamos allí para dejar lugar a nuevas cosas”, finalizó.

HAY CADA VEZ MÁS CASOS DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN GUANAJUATO

Tan sólo en días pasados, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través de un boletín informativo, dio a conocer que incrementaron las atenciones por ansiedad y depresión en todo Guanajuato, donde en las diferentes clínicas se atendieron 75 mil guanajuatenses con depresión y 97 mil con ansiedad.

Daniel Alberto Díaz Martínez, el Secretario de Salud informó que tan solo en un año se han aplicado por parte de los servicios de salud mental, 178 mil 723 herramientas de detección de depresión con el método Beck y otras 196 mil 424 de ansiedad con el método Hamilton.

Además, Díaz Martínez agregó que se han atendido ya 15 mil 59 pacientes con trastorno depresivo de manera individual y 11 mil 121 guanajuatenses en forma grupal; así como recalcó la importancia de cuidar la salud mental, la identificación y el manejo de las emociones de manera temprana ayudará a disminuir situaciones de alarma o crisis que puedan afectar a los individuos a la familia de los mismos.