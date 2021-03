Rompe León marca de 40 mil personas con Covid-19

León, Gto.- En 24 horas, en León, los decesos por Covid-19 se incrementaron en más del doble, mientras que los contagios aunque descendieron, respecto a la jornada anterior siguen por arriba de los 130. Este jueves, el acumulado de leoneses que tuvieron o tienen Covid-19 rompió la marca de los 40 mil.

Este jueves se reportaron 19 defunciones en este municipio, con las cuales ya son 34 reportadas en cuatro días de marzo y 124 desde el 22 de febrero que entró en vigor el naranja en el semáforo de reactivación económica. En el año, las muertes suman mil 437 y tres mil 430 en la pandemia.

Respecto a los casos nuevos confirmados, por tercer día consecutivo la cifra es de tres dígitos. Este jueves se reportaron 131, el miércoles fueron 180 y el martes, 139. En los días de semáforo naranja hay un acumulado de mil 342; en lo que va de marzo, son 478. En el año 2021, 12 mil 64 y 40 mil 90, en la pandemia.

De las muertes informadas recientemente, hay 11 que se registraron en febrero, todas indicadas en la Unidad Médica Familiar No. 21 del IMSS y no como se han comunicado con anterioridad, en el Hospital General de Zona No. 21. También hay dos casos de enero, del Hospital General Regional No. 58 del IMSS y uno más, en este mismo lugar, pero del 14 de noviembre y cinco de marzo. Los decesos son de 8 mujeres y 11 hombres; tres de ellos y una no presentaban enfermedades previas; el más joven de 27 años.

Reporte de decesos por Covid-19 reportados para León, el jueves 4 de marzo: