Rompe León barrera de los mil 300 decesos por Covid-19

Con una mujer y siete hombres fallecidos, el municipio de León rompió este viernes la barrera de los mil 300 decesos por Covid-19. Con estos ocho, suma mil 305 víctimas mortales de la pandemia.

La única mujer tenía 72 años, estaba internada en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS y padecía diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, EPOC, tabaquismo y enfermedad renal crónica.

De los hombres, dos no padecían enfermedades previas; uno de 52 años perdió la vida en el Hospital Regional del ISSSTE León y otro de 82 años, quien falleció en domicilio. Los otros cinco sí presentaban comorbilidades crónicas.

Se trata de uno de 59 años que murió en el Hospital General de León de la SSG, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y obesidad. Uno de 72 años, en la UMAE T1 del IMSS, con diabetes tipo 2 y cardiopatía y otro de 74 años, también en la UMAE T1 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica y otras enfermedades no especificadas.

Fallecieron también uno de 76 años, en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica y otro de 82 años, en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS, con diabetes y otras enfermedades no especificadas.

En cuanto a contagios, se informó que hay 69 personas más infectadas, con lo que se acumulan 17 mil 218, de los cuales, 17 mil 180 son de transmisión comunitaria. En investigación hay mil 144 casos, 82 más que el jueves y se recuperaron 155 más para llegar a 15 mil 277. En el estado de Guanajuato, este viernes que se anunció el retroceso en el semáforo de reactivación económica a naranja, se reportó la muerte de 17 personas además de las leonesas.