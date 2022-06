Rollers de León piden inclusión como medio de transporte; aquí la historia [FOTOS]

León, Gto.- La historia de los “rollers” en León comenzó con más participación desde los años 90 de acuerdo a uno de los patinadores más antiguos de la ciudad, en aquellos años practicaban el deporte con patines de cuatro (no de línea), innovaron con acrobacias como “el trenecito”, los “avioncitos” y “látigos”, hoy a más de 30 años de distancia, todavía no son incluidos en la movilidad de la ciudad como un medio de transporte.

Según la historia, los primeros indicios de la existencia de unos patines datan de 1760, sin embargo no eran tan especializados y fue hasta el siglo pasado cuando comenzaron a tomar más popularidad, en la actualidad algunas personas lo usan como deporte, pasamiento, o incluso, medio de transporte.

Andrés Rangel “El Japonés” es uno de los pioneros de la práctica en León, tiene más de 32 años practicándolo, ha superado accidentes donde se le han roto las costillas, pero dijo, dejará las ruedas hasta que ya no pueda más, le apasiona, incluso, ha trabajado en proyectos para gobierno y emprendido algunos otros.

“Nosotros comenzamos en los años 90, 92 en la Deportiva del Estado, ahí fue nuestra inclusión en el patinaje, yo empecé a patinar porque iba con mis hermanos a jugar basquetbol y una vez terminando de jugar futbol veía cómo la gente de ahí empezaba a patinar y me gustó”, dijo.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

En ese tiempo crearon el primer grupo de patinaje denominado “Oldies rollers” y daban exhibición de patinaje en patines squat (de cuatro) y enseñaban el deporte a la gente, en ese entonces “El Japonés” tenía unos 10 años y comenzó a trabajar dentro del centro deportivo en la renta de patines hasta que conoció a Daniel Vallejo, uno de los primeros en practicar el patinaje agresivo en León y en México que trabajaba en la pista de patinaje “Patinorama de León”, que se ubicaba atrás del Estadio León y juntos decidieron salir a las calles a patinar.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Luego el patinaje se apagó un poco porque cerraron “Patinorama de León” y la Deportiva del Estado cerró los programas de patinaje y fue hasta hace unos 5 años, por ahí del 2017, que se comenzó a ver como vehículo de transporte, disciplina y en competencias panamericanas.

Incluso en el gobierno de León metieron un proyecto de patinaje en Centro Impulso donde trabajan desde hace 4 años y ha sido del gusto de los niños y niñas sobresaliendo en carreras de velocidad y otras áreas.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Sin embargo aunque cada vez hay más grupos y recorridos diferentes días de la semana en distintos horarios, el deportista aseguró que aún falta más cultura en la sociedad para respetarlos como un medio de transporte, pues se han topado en la calle gente que le dice que las ciclovías no son para ellos.

“Nosotros sí hemos batallado, a veces hasta cuándo vamos en las ciclovías no echan las bicicletas y nos han dicho ‘sabes qué, aquí no son para patines, son para puras bicicletas’ y les digo, ‘pues es un vehículo de ruedas igual que el tuyo de bicicleta y me muevo igual que tú yo también le tengo que estar dando con mi piernas’ ”, agregó.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Araceli López, mejor conocida en el mundo de los “rollers” como “Luna”, es una chica que ya tiene seis años practicando la actividad, las mujeres se han comenzado a incluir pese a que es considerado como un deporte extremo, ella al igual que sus compañeros, diferentes días a la semana se prepara con sus coderas, rodilleras, casco y patines para dar el “rol” por la ciudad.

Desde hace dos meses comenzó a practicar el patinaje agresivo y ve la disciplina como un estilo de vida que le ha dado mucho tanto física como emocionalmente.