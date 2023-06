Rifan playera del Monterrey firmada por el equipo para ayudar con los gastos médicos de celayense

León Gto.- Diego Zavala Anda ,el pasado primero de junio sufrió un infarto cerebral poco antes de ir a dormir, hoy sus familiares y amigos organizan rifas para ayudar a cubrir los gastos del hospital.

Edson Gutiérrez Moreno, jugador de Monterrey, quien llegó a los Rayados en 2018, donó una playera autografiada por todo el equipo, con la finalidad de recaudar fondos para una noble causa, ayudar a los gastos hospitalarios de un viejo amigo de la preparatoria.

Diego Zavala Anda jugó desde muy pequeño futbol, llegó a jugar con personajes que hoy en día lograron ascender, aunque su sueño de futbolista se vio truncada por una hernia discal, todo el tiempo trataba de practicar algún deporte, en el cual hizo amistades que perduraron con el tiempo, como el caso del jugador Edson Gutiérrez.

Todos los días, Diego al llegar del trabajo atendía a su hija de cinco años, para dormirla la arropaba y le contaba cuentos, siempre fue y es muy amoroso con su familia.

Actualmente los familiares desconocen la cantidad exacta de lo que se debe en la clínica particular, solo mencionaron que los gastos totales ascienden a 960 mil pesos ya con los medicamentos y los honorarios de los médicos.

Carolina Camacho, esposa de Diego Zavala Anda, en entrevista con el Sol de León, relató los momentos de angustia y las dificultades que actualmente pasa a causa de un repentino infarto cerebral qué tiene hoy en día a su esposo en la cama de un nosocomio.

"El jueves 1 de junio sufrió un infarto cerebral, totalmente nos sorprendió ya que estábamos platicando a punto de acostarnos y de repente se me desconecto, al decir que se me desconecto es que solo se quedó su mirada ida y ya no me pudo hablar, ya no pudo moverse y me asusté mucho, le hablaba le decía que me explicara qué pasaba, pero ya no tuve respuesta", recordó Carolina Camacho.

Ella relató que al ver que su esposo no respondía, llamó a un amigo, a sus familiares y al 911, lamentablemente en esta última llamada no obtuvo la respuesta que esperaría de los cuerpos de emergencia.

"Para mi desgracia me dijeron que no mandaran una ambulancia, me dijeron que de acuerdo a la descripción qué les di de cómo se encontraba mi esposo, su vida no estaba en riesgo, que me podían estar monitoreando durante la noche para ver que siguiera respirando", comentó.

"La verdad me desesperé al darme cuenta que no me iban a atender a mi esposo y le hablé a un familiar, decidí llevarlo a un sanatorio particular luego de la respuesta que me dieron en el 911, lo atendieron en el Sanatorio de Celaya y en la tomografía que le hicieron no se veía de manera clara que fuera un infarto o una arteria tapada, sin embargo el cardiólogo no quiso descartar y dijo que era necesario hacer más estudios por medio de los vasos sanguíneos y allí ya era riesgoso todo desde ese momento”, agregó.

Una vez que los médicos especialistas se dieron cuenta que efectivamente una arteria se encontraba obstruida, misma que impedía que la sangre llegara a su cerebro, se tuvo que intervenir en una cirugía de alto riesgo.

“Era muy, muy costosa, pero ya no había opción, se decidió que se interviniera y gracias a Dios salió de esa, pero para el día viernes la cuenta aumentó mucho, ya iba arriba de 200 mil, más 250 mil de los honorarios de los médicos, ya se estaba volviendo impagable, por lo que comenzamos los trámites para un traslado”, dijo Carolina Camacho.

Lamentablemente para Carolina y su familia el día en que se disponían a trasladar a Diego Zavala la salud de este empeoró, los médicos comentaron que el cerebro estaba inflamado y que el edema aumentó, en ese momento ya estaba obstruyendo el lado derecho del cerebro, ya que el lado izquierdo fue el primero en dañarse, por lo que optaron por dejarlo unos días más a pesar que la cuenta aumentará.

“Me dijeron que el cerebro ya no estaba bien, que estaba entre la vida y la muerte, era de urgencia, el doctor nos dijo que teníamos un lapso de 45 minutos para que fuera intervenido, por obvias razones no fue posible un traslado a otro hospital, se intervino y la cirugía duró alrededor de tres horas, los doctores fueron claros, había una posibilidad alta de que no salieran favorables los resultados, gracias a Dios salió de esa con vida, pero como fue una cirugía abierta ahora estaba más delicado de salud y se volvía complicado su traslado por eso nos esperamos unos días más a que se estabilizara”, recordó.

Aunque la familia y amigos de Diego ya querían que este fuera atendido fuera de la clínica particular debido a que ya no podían pagarla, por la situación se pudo trasladar hasta el día jueves al ISSSTE en León.

Fue cerca de las nueve de la noche en que por protocolo ingresó a urgencias y aproximadamente a la una de la mañana, Diego entró a terapia intensiva, sus familiares se turnan en la sala de urgencias, así como a cuidar a la hija de Diego y Carolina, quien tan solo tiene cinco años de edad y tuvo que perder días de escuela para estar con su mamá en León.

Carolina agradeció a los conocidos, amigos y familiares que le ayudaron a saldar parte de la cuenta del hospital privado, ya que, sin esto, su esposo no habría podido ser trasladado al ISSSTE en León.

Por último, invitó a quienes quieran apoyar con los gastos de su familia a participar en la rifa de una playera del equipo de Monterrey la cual está firmada por todo el equipo, misma que el boleto cuesta solo 100 pesos, así como varios artículos que también fueron donados para ayudar a los gastos.

Quienes deseen apoyar a la causa pueden comunicarse al número 461-134-90-41.