Riesgo de deserción escolar por modelo educativo virtual: Romero Hicks

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que existe un alto riesgo de deserción escolar a causa del nuevo modelo educativo, pues dijo que la Secretaría de Educación Pública federal ni está preparada ni ha dado muestras de cómo atenderá el correcto funcionamiento de este esquema que debió ser preparado con mayor responsabilidad.

Juan Carlos Romero Hicks explicó que hay varios factores que jugarían en contra del modelo educativo virtual, pues aún hay un rezago tecnológico en muchas partes del país, donde no sólo no hay señal telefónica, sino que tampoco hay accesibilidad para televisión.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Contagia coronavirus a 199 embarazadas de Guanajuato

“La respuesta es no, no está resuelto (el problema de la atención educativa) y sí, sí se va agravar.

“La propia Secretaría de Educación federal ya ha reconocido datos nacionales, aunque son estimaciones, no son mediciones efectivas, pues vamos a conocer esto iniciando el ciclo escolar que es el 24 de agosto en preescolar, básica, secundaria y preparatoria, mientras que en el régimen superior tiene calendarios un poco ajustados que son en agosto y septiembre, pero no hay una previsión sobre cómo atender el tema de la deserción, lo cual sería una gran perdida, porque hay que recordar que la obligación constitucional es atender de preescolar a secundaria como obligatorio”, dijo el también exrector de la Universidad de Guanajuato, donde señaló que serán las personas en mayor situación de pobreza las que padecerán los problemas que marca este nuevo modelo educativo.

Romero Hicks dijo que aunque el problema es nuevo, se tuvo tiempo para poder establecer una estrategia que permitiera una menor afectación que la que se prevé que haya, donde el tema de la deserción escolar es uno de los principales problemas, pus no hay herramientas que hagan que el alumno realmente siga sus estudios desde lo virtual.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pese a pandemia, aumenta llegada de jornaleros a campos guanajuatenses

Varias han sido las voces que hasta el momento han mostrado más dudas que certezas sobre el nuevo modelo educativo virtual, sobre todo porque no se garantiza un adecuado seguimiento del aprendizaje de los alumnos, pero lo principal es que no todos tienen los elementos para poder seguir clases a virtuales, pues hay incluso zonas que no cuentan con energía eléctrica y más aún, hay zonas donde en todo el ciclo escolar pasado, para dar seguimiento a la escuela, no llegaron los cuadernillos de apoyo y al no haber evaluación final, no se supo realmente si se lograron las metas de cierre de ciclo escolar.