Ricardo Sheffield deja la Profeco, va por la alcaldía de León

Ricardo Sheffield Padilla dejó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para sumarse como candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato.

El despacho de la Profeco quedará a cargo Surit Romero, quien se desempeñaba como subprocuradora de Servicios.

A partir del 15 de marzo dejo la @Profeco Agradezco al Señor Presidente @lopezobrador_ su confianza para permitirme ser parte de la cuarta transformación. Contenderé por la candidatura a la alcaldía de León. La Subprocuradora Surit Romero quedará como encargada de despacho. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) March 4, 2021

“El presidente ha tenido a bien que la encargada del despacho aquí en la Profeco sea mi subprocuradora de servicios Surit Romero como también el resto del equipo continuará trabajando con eficiencia profesionalismo y con responsabilidad”, dio a conocer en un vídeo el procurador.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Anunciará López Santillana más apoyos por afectaciones de pandemia

La Organización Editorial Mexicana buscó con antelación al equipo de comunicación de Sheffield Padilla, quienes aseguraron que esta era “una posibilidad”, luego de que se esparciera el rumor de sus aspiraciones políticas en la ciudad de la que es oriundo.

En un video de despedida, Ricardo Sheffield señaló que durante los dos años, tres meses y 15 días que trabajó como procurador “hemos llevado la cuarta transformación a través de la Profeco desde Tijuana hasta Mérida, empoderando a todos los consumidores de esta gran nación”.

“De manera muy particular me he asegurado que se continúen realizando día con día, como hasta hoy, todos los trabajos de verificación en materia de combustibles que ha venido realizando ahora Cuauhtémoc Villarreal, como subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza y eso se lo podemos garantizar porque también lunes con lunes continuará dando, Surit Romero, el quién es quién en los precios del gas LP, el quién es quién de los precios de la gasolina de alto octanaje, de bajo octanaje y del diésel y con el mismo esmero, Cuauhtémoc: cero tolerancia a quien no de litros completos y sigan utilizando la App de Litro X Litro”, apuntó.