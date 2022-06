“Mi límite con Morena, es la dignidad”: Ricardo Monreal

León, GTO. (OEM Informex).- “Yo soy maestro universitario, doy clases en la UNAM, me place mucho escribir, tengo 37 libros, (…) pero la política es mi pasión. Ya ajusté 42 años de servidor público”, se presentó Ricardo Monreal, el senador morenista, ante unos 200 políticos y empresarios reunidos en la ciudad. El autodenominado fundador de Morena, quiere ser el candidato del partido por la Presidencia de la República. Asegura que si su dignidad es atropellada por la dirigencia del partido, habrá terminado su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional.

“Hasta ahora significa que voy a luchar por ganar adentro. Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme. Y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena, es la dignidad. Si se me sigue excluyendo no tengo nada que hacer”, señaló el senador.

La visita del senador a Guanajuato no corresponde como actos anticipados de campaña, dice que son giras académicas y que el único objetivo es presentar sus publicaciones editoriales. Hoy, en León presentó “Grandes Reformas”, ayer en Guanajuato capital, presentó "Otro campo, ¡es posible!". Sin embargo, la sinopsis editorial en su discurso incluye la presentación del propio autor y su paso por la política, puntualizando en su impecable historial como servidor público.

Local Presenta Monreal su libro 37 en León; llama a morenistas a evitar la confrontación rumbo al 2024

“Soy un aspirante normal, legitimado por la historia, por los 25 años que tengo formando el movimiento. Soy fundador de Morena, contribuí a cuatro asambleas estatales para obtener el registro, soy miembro de la Asociación Civil primera de Morena de 2011. No quiero pleitos. Quiero luchar limpiamente, ganar a la limpia dentro de Morena”, remarcó.

El senador de Morena por un lado con la mano levantada por la candidatura y con el objetivo de “agradar” al presidente de México, pero por el otro calificó una vez más de fallido el plan de seguridad del mandatario federal. Aseguró que para el mes de septiembre el Senado evaluará el plan de seguridad federal, que establece el actuar de la Guardia Nacional. Entre las recomendaciones a la Guardia Nacional está la exigencia de “verdaderas labores de inteligencia”, adelantó.

“El rector le asiste parte de razón”, concordó Monreal con la postura del Rector de la Ibero de México sobre el plan de López Obrador conocido como “abrazos y no balazos”, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.