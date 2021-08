Revoluciona tecnología clip el e-commerce o comercio electrónico

León, Gto.-Una de las tecnologías que está revolucionando el mundo de los negocios y el comercio e-commerce, es la tecnología denominada clip que permite realizar transacciones comerciales al instante y con la confiabilidad de tener su producto en sus manos sin tener que pagar en efectivo, lo que facilita la venta al momento, informó Alfredo Esparza Distribuidor de la marca Clip.

"Estamos en el evento de Sapica ofreciendo como parte de e-commerce la solución del Clip, como se conocen a nivel nacional es el tema de que a través de este dispositivo puede realizar en tu negocio pagos de tarjeta de débito, crédito, no tiene costos de anualidad, no tienen costos mensuales, solamente es un costo único por comisión, por transacción.

Clip ahora está a la vanguardia donde ya incluso a través de tu aplicación en el celular ya puedes hacer la venta de tiempo aire, puedes subir tu catálogo, tu negocio, de los artículos para que se personalice el ticket, aplicación que la competencia no tiene.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Sapica, una plataforma para la industria del sombrero

Además recibe pagos de las tarjetas más conocidas en México como es Visa, Mastercard, además de los vales, es decir, de las tarjetas electrónicas que se tienen. Por otro lado Samsung y Apple.

Este mini aparato aparte recibe la tarjeta por banda magnética, por chip y el que le llaman contact flex, sin contacto.

Este aparato permite al cliente que no niegue la venta si no es en efectivo y que pueda captar el recurso, a partir de cuatro horas ya lo tiene en la cuenta del cliente, ya no se da como anteriormente se hacía en 72 horas. Además no nada más puede aceptar los pagos con tarjeta de crédito, también la aplicación está dando bondades a que el cliente con Clip puede personalizar en la aplicación e insito el catálogo ya está haciendo alianzas para que pueda ofrecer la telefonía.

Tenemos un precio preferencial en Sapica y Clip a nivel nacional está sacando el Clip mini que no está en línea, porque en línea se encuentran otras opciones más completas, pero este Clip es exclusivo para los eventos y tiene un costo preferencial.

Clip tiene mucha aceptación a nivel federal y estamos vendiendo bien aquí en el bajío, se están empezando a animar porque no se tiene un contrato ni anualidad. El precio normal en línea es de 299 pesos y el precio en Sapica es de 249.