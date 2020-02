Revocación de mandato es en extremo delicada

LEÓN, GTO.- Aunque no conoce aún a profundidad la propuesta del Partido Verde para buscar reformar la Ley Orgánica Municipal y promover la revocación de mandato por omisiones en materia de seguridad, la diputada local Libia Dennise García aseguró que habrá que revisarla detalladamente para que no termine por convertirse en una herramienta política para generar desestabilización.

La legisladora dijo que los diputados no deben coartar la elección popular de una autoridad y ese es uno de los riesgos que conlleva esta posible reforma.

“Lo que me gustaría destacar es que estas figuras de revocación de mandato yo digo que son en extremo delicadas, si bien tienden a quitar de su cargo a un servidor público electo popularmente, no podemos quitar de ahí que debe ser por causas verdaderamente graves, ahí está señalado incluso desde la constitución federal”, dijo.

“Implica quitarle un mandato popular a alguien que fue electo por la ciudadanía; no quita la posibilidad de que pueda darse, pero hay que cuidar muy bien las causas, tienen que ser causas graves, reiteradas y que dañen verdaderamente a la administración”, añadió.

Libia Dennise aseguró que la figura ya existente considera la revocación de mandato cuando existen daños graves al erario público, faltas graves y reiteradas a la constitución y a las leyes locales, entre otros aspectos que vayan contra las normas federales o del estado.

“Lo que debe prevalecer en estos casos es la voluntad popular que los llevó a ocupar ese cargo, para que no se conviertan en herramientas políticas, porque si no también, cualquiera de oposición, podría promover este tipo de acciones buscando desestabilizar. Creo que eso debemos cuidar, que sea verdaderamente objetivo: temas jurídicos y no temas políticos”, dijo.

NO MINIMIZA LA INSEGURIDAD

Si bien las omisiones en el tema de seguridad también deben ser consideradas como motivo para la revocación cuando esto implique una consecuencia legal o constitucional, la legisladora fue enfática al señalar que el panorama de violencia que se ha hecho presente en el estado no depende únicamente de los municipios, por lo que reducirlo a la búsqueda de un solo responsable no es una solución.

“No es minimizar el problema, hay que atenderlo y hay que ver las causas, el origen y por qué nos está dando este resultado, porque al final tenemos que dar cara a los ciudadanos pero no sería objeto de una revocación de mandato, no a través de esta figura”, dijo.

ESPERAN COMISIÓN DE BÚSQUEDA PARA MARZO

Tras reuniones privadas con colectivos, y luego de recibir un documento con observaciones por parte de la representación de la ONU en México, la diputada Libia Dennise García aseguró que los trabajos siguen para poder tener la normativa ya en operaciones para marzo o abril.

“Yo me he comprometido, y lo he dicho públicamente, que en el arranque de este periodo es prioritario para la aprobación de estas normas, yo calculo que a finales de febrero estaremos aprobando las normas, y de inmediato sé también que el ejecutivo está trabajando ya en la emisión de la convocatoria”, dijo.

“Seguramente en marzo o abril ya podamos contar ya con una comisión tanto de víctimas como de búsqueda de personas que esté operativa y funcionando”, concluyó.