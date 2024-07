Revisaran 300 expedientes para las concesiones de los mercados

Guanajuato, Gto. El director de Servicios Públicos Municipales, Omar Rosas Ojeda, informó que revisarán 300 expedientes para entregar concesiones en los mercados de la ciudad.

Hoy oficialmente quedó instalada la comisión especial que dará seguimiento al tema, donde quedó como presidente el regidor del PAN, Carlos Chávez Valdés.

También está en la comisión especial el regidor Marco Campos Briones, la tesorera municipal Irma Mandujano García y el propio Omar Rosas Ojeda.

El director dijo que será la comisión quien marque las pautas de los tiempos para trabajar e ir avanzando en las revisiones, aclarando que se dará prioridad a quien esté regulado en su pago, así como el que no esté retando el espacio, pues recordó que no son de su propiedad sino del municipio.

“Quienes no cumplieran con algún requisito o quienes no llevaron a cabo la convocatoria, no llevaron su documentación, se les quitaría la concesión, se les retiene el lugar”.

Aclaró que esos asuntos se tratarán en conjunto con todos los integrantes y la decisión será colegiada, buscando favorecer a todos los que han cumplido con la convocatoria.

Omar Rosas recalcó que el objetivo es revisar los 300 expedientes, aunque en la entrega no se pueden atender todos antes de que concluya la administración, el compromiso es poder iniciar con esas acciones en agosto y entregar las más posibles.

“Pues se está hablando que fuera a finales de agosto, pero pues también no hay que ver cuánto tiempo nos vamos a llevar en volver a revisar entre todos los expedientes”.

La regularización de las concesiones en mercados fue un compromiso que adquirió el Ayuntamiento capitalino a principios de año, siendo una de las mayores deudas que se tiene con el gremio para darles certezas en sus espacios de trabajo.