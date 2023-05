Revira alcalde contra SMAOT por clausura de tiradero; no se cerrará, advierte

GUANAJUATO, Gto. (OEM- Informex).- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña aseguró que el tiradero municipal no será clausurado, ya que afirmó que se abrirá una nueva celda para ahí estar depositando los residuos. “Entiendo la inquietud de la secretaria, pero no conoce al 100% el esquema de Guanajuato capital”, afirmó.

Lo anterior luego de que la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), María Isabel Ortiz Mantilla dijo que el sitio de disposición final debía ser clausurado, para posteriormente iniciar un proceso de saneamiento.

Municipio de Guanajuato ya prepara Plan Integran de Residuos. Fotos: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

Por lo anterior el munícipe guanajuatense indicó que el procedimiento a seguir es que el domingo, una vez que esté liquidado el incendio, se pueda estar haciendo trabajos los próximos 15 días para tener clausuradas todas las celdas y volver a abrir una nueva y continuar depositando los desechos ahí.

Proyectos fallidos

Recordó que durante la administración del priista Nicéforo Guerrero se adquirió un predio en la zona del Tejaban, donde se ubicaría el nuevo espacio de disposición final, sin embargo, la ciudadanía se pronunció en contra y hecho abajo el proyecto.

En ese sentido, advirtió que la administración que encabeza no se enfrentará a una situación como la ya sucedida, y tampoco se puede pensar en cerrar el actual tiradero municipal.

Además, descartó como opción el ir a depositar la basura a rellenos sanitarios de ciudades colindantes como Silao, ya que los procesos son costosos y no se tiene ni los medios materiales, humanos y tampoco económicos para realizarlo.

“No voy a ir a tirar la basura a Silao, con un basurero que es particular y que hay que pagarles un dinero. (…) Por supuesto esa área ya está impactada, tiene más de 30, 40 años que es un basurero, y ahí es donde se estarán haciendo los trabajos de la mano de la SMAOT y de la PAOT para que ahí mismo se siga impactando, nadie nos va a querer vender un terreno así de rápido”, subrayó.

Preparan plan integral de manejo de residuos

Navarro Saldaña afirmó que las acciones que si emprenderá el municipio una vez que se sofoque el incendio es presentar un proyecto integral de manejo de residuos, el cual estiman que se pueda logar en un plazo de un mes.

Se habilitó una nueva celda para el depósito de la basura. Fotos: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

“El plan de manejo de residuos de proyectó desde diciembre, se le dieron 550 mil pesos y está a punto de contratarse, lo que sigue es que se contraté y el compromiso que yo hice con el Ayuntamiento, para que los 5 millones del Fondo de Medio Ambiente se destinen para las mejoras del relleno sanitario, hoy se está utilizando el fondo de contingencias para apagar el incendio, para el pago de maquinaria, y esos 5 millones de pesos se pueden utilizar para invertirle, pero un proyecto”, acotó.

Cuestiona ayuda para Guanajuato

El munícipe guanajuatense se dijo sorprendido por la preocupación de los diferentes actores políticos con el incendio en el tiradero municipal, sin embargo, cuestionó la falta de acciones para apoyar a una crisis ambiental que atraviesa la ciudad de Guanajuato.

“Hoy veo muy preocupados a los regidores, políticos, candidatos, diputados, los veo preocupados, pero a nadie lo veo trabajando, nadie ha dicho, oye en qué te ayudo, sé que no tienen la capacitación, etcétera, pero no los he visto (…) solo son buenos para criticar, malos para trabajar, mucho ayuda el que no estorba”, ahondó.

Incendio provocado

Alejandro Navarro manifestó que para el día domingo, las autoridades municipales estarán en condiciones de poder anunciar el control total del incendio, sin embargo, la generación de humo aún permanecerá por un par de días más.

En ese sentido, reveló que se tiene conocimiento de que el incendio fue provocado, y cuyas investigaciones, una vez controlado en su totalidad deberán de seguir su curso.

“He escuchado a gente que dice, eso iba a pasar tarde o temprano, el incendio fue provocado, es la información que tenemos, pero no sé trata hoy de ver quién lo prendió, quién lo incendio, sino de ver cómo extinguirlo y luego sentarnos para ver qué es lo que siguen”, refirió.