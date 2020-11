Reuniones familiares, la causa en alza de contagios y muertes por Covid-19

León, Gto.- El municipio de León mantendrá la misma posición ante el alza en contagios y decesos por Covid-19. El director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez Esquivel, afirmó que en comparación de la semana pasada a la presente el incremento en contagio comunitario fue del 2% para alcanzar el 31%, mismo que atribuye a festejos familiares; pide a leoneses ser responsables.

“El reto es no contagiarnos, ante la proximidad de la celebración del Buen Fin, llamó a ciudadanos y comerciantes a una responsabilidad compartida, ante el alto riesgo de incremento de casos por la movilidad” reiteró el funcionario de la salud.

Dijo que luego de las celebraciones del Día de Muertos, del que adelantó se salió con saldo blanco al permanecer los panteones municipales, aunque agregó, se observa que las fiestas y reuniones familiares con más de 6 personas van en aumento, en el pasado fin de semana se cancelaron 37 eventos de ellos 30 fiestas de tipo privado y 7 bailes sonideros.

Se informó que en León suman al cierre del pasado miércoles 4 de noviembre, 498 casos activos por Covid, lo que representa que la hospitalización de pacientes con síntomas creció un 20 %, pero en condiciones favorables en vigilancia pero que no requieren de atención o cuidados intensivos, detalló Álvarez Esquivel.

MISMAS MEDIDAS

El funcionario detalló que continúan las pruebas de Covid en la Velaria y Parque Metropolitano, aunque reconoció un incremento del 15% en la solicitud del servicio, pero la maypor parte de los asistentes se trató de casos de gripe por la temporada invernal. El municipio continúa con las medidas dentro de su atribución, no se han dejado de hacer la labor a través de las diversas áreas municipales, que han logrado sancionar principalmente a Restaurantes Bar y Restaurantes que han incurrido en omisiones.

No se trata de buscar una distracción, no es el momento, pedimos que la población sea prudente y que se cuide de manera individual, pues no alcanzan policías para controlar a una población de más de un 1.5 millones de personas.

LA OBLIGACIÓN DE LOS COMERCIOS

En torno al llamado a aplicar mano enérgica a establecimientos que incumplan acuerdos firmados de velar por sus clientes, Juan Martin Álvarez respondió “ellos tienen un tramo de obligación y deben de llevar acciones contundentes de acuerdo a sus atribuciones, pues el municipio lo hará según sus atribuciones, pues existe un compromiso firmado.

Un centro comercial tiene la obligación de cuidar a quienes asisten y su obligación es impedir que ingrese gente sin cubrebocas, controlando aforos, uso de filtros, etc, en caso contrario se arriesgan a cierre de negocio e incluso de una centro comercial, el mensaje es claro en este sentido, ejemplificó y dijo que dos bares ya fueron sancionados.