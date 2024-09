Retroceso de 60 años para México aprobación de la Reforma al Poder Judicial: Coparmex León

León, Gto.- Para el presidente de la Coparmex capítulo León, Héctor Rodríguez Velázquez, la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en el Senado de la República implica un retroceso en la historia social y política de México hasta de 60 años.

“Sin duda es un retroceso para la democracia mexicana aunque algunos digan que es al revés, sin duda todo tiene área de mejoras y de oportunidades incluyendo el Poder Judicial, sin embargo, no era necesario hacer lo que están haciendo ahorita y menos de la forma como lo hicieron”, dijo.

Local Deja SDES 15 proyectos en puerta que representan más de mil mddl

Señaló a los diputados que fueron elegidos el pasado dos de junio por representar a una plataforma política y que finalmente en este proceso votaron a favor de la reforma pese a ser parte de la oposición.

“Es increíble pensar que había senadores que ganaron con la oposición y que se les dio el voto por parte de sus electores por ser parte de la oposición y de buenas a primeras cambiaron su preferencia o su voto y actuar, pero bueno, ya la historia los juzgará y todo lo que está pasando lamentablemente en este periodo tan crítico en nuestro país que es un retroceso de 60 años”, comentó.

El empresario aseguró que pese a los argumentos que pueden dar los de Morena, la realidad para la economía del país es otra y se ve reflejada en los mercados.

“La verdad es el claro ejemplo y el reflejo que vemos en los mercados, cómo se empezaron a mover los mercados, inclusive el peso se devaluó y subió el dólar una vez que se empezó a manejar el tema de la Reforma al Poder Judicial y ahora pues ya en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores vemos cómo esa incertidumbre sigue habiendo”, agregó.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin embargo, Rodríguez Velázquez dijo que todavía falta que la reforma se apruebe en los congresos locales por lo que espera que la gente tenga sensatez a la hora de votar.

Local A la expectativa municipio de León ante repercusiones legales por Reforma al Poder Judicial

“Vienen para delante muchos retos, esto todavía no se acaba, hay que recordar que para que haya cambios en la Constitución ahora tendrá que pasar por varios congresos estatales los que tienen que aprobarla, creo que son 17 y esto todavía no se acaba, así es que no hay que quitar el dedo del renglón y esperemos que esto tenga sensatez”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music