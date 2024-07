¡Retraso en los libros de texto gratuitos! Empezará Guanajuato clases sólo con el 70% del material

León, Gto.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que derivado de un retraso en la entrega de los libros de texto gratuito el próximo ciclo escolar va a arrancar sólo con el 70% del material educativo.

El funcionario estatal mencionó que durante la visita a Guanajuato de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, le pidió que llegaran a tiempo los libros luego de que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) les informó del retraso.

“Me pedía ella que se entregaran los libros de texto, yo le decía que esa es una discusión superada y que más bien yo le pedía que llegaran a tiempo, ahorita hay un retraso, esperemos que lleguen, empezamos hace dos semanas a tener retrasos, ahorita ya me informaron que arrancando el ciclo escolar solamente se espera que pueda llegar hasta un 70%, yo le decía a la secretaria que nos ayude a que lleguen antes”, dijo.

El titular de Educación en Guanajuato, aseguró que hasta el momento cuenta con el 40% de los libros y que los que llegarán retrasados los podrían recibir hasta tres semanas después de que arranque el ciclo escolar 2024-2025.

“La Conaliteg nos informó el retraso, no sabemos si faltó material, si hubo alguna situación imprevista en producción, pero nos informaron, semanalmente tenemos una reunión de seguimiento y este lunes nos dijeron, hable con la gente de la Secretaría de Educación Pública, con la particular de la maestra Leticia y ella es la que me informó que es posible que venga un retraso ahí”, agregó.

Mencionó que parte de los libros que llegarán tarde son de telesecundaria aunque ellos ya están listos con las bodegas para recibirlos y comenzar con la repartición en las escuelas, además de que reconoció que es una situación generalizada en todo el país.