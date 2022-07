Retiran “Burros Arrieros” para darles mantenimiento

León, Gto.- La escultura de los conocidos "Burritos Arrieros" del Malecón del Río fueron retirados para darles mantenimiento, esto luego de que han sido dañados por años. La escultura simboliza el trabajo de décadas de la industria curtidora en León.

“La esposa del escultor se los llevó para restaurarlos, a los tres burros le cortaron la cola y a otro una oreja, el arriero ya no tenía su vara y además estaban dañados con pintura”, mencionó Alejandra.

Informó que fueron retirados el pasado lunes a mediodía y serán puestos en el mes de agosto.

Agregó que la escultura compuesta de un arriero y tres burros que transportan pieles para su curtido, tiene un valor de pertenencia en Barrio Arriba ya que está zona es conocida porque ahí se originó de la industria curtidora.

“Constantemente vandalizan el monumento, aunque lo reporto no hacen caso, el día que le cortaron la oreja a un burro hable al 911 me hicieron tantas preguntas sobre el agraviador, cómo estaba vestido, señas particulares, que dio chance a que el hombre dañara la estatua y se fuera como si nada, ya mejor colgué y le dije pues si quieren revisen la zona a ver si ya tiró la oreja en el camino porque ya se fue”, dijo Alejandra.

Cabe señalar que el monumento ubicado en el cruce de Malecón del Río y el bulevar Hidalgo es de bronce, el creador de esta obra es José Ildefonso Lorea Hernández y fue colocado en el 2006 durante el gobierno de Ricardo Alaníz Posada.

“Toda mi familia tiene tenerías por eso me duele que la gente no aprecie y no valore este monumento, tanto autoridades como personas que buscan dañarlos por diversión o obtener algo de dinero”, finalizó.