Reta PAN de Guanajuato al presidente de la República

León, Gto. Luego de que Andrés Manuel López Obrador señalara que las fosas clandestinas descubiertas en algunos municipios de Guanajuato, contienen en su mayoría restos de jóvenes que han muerto en enfrentamientos, captados por organizaciones criminales que se aprovechan de la falta de atención a ese sector de la población, integrantes del PAN estatal expresaron su rechazo a las consideraciones del ejecutivo federal.

Román Cifuentes, presidente del Comité Directivo Estatal panista dijo que “el diagnóstico del presidente es simplista, contradictorio y absurdo” y lo retó a revisar la infraestructura educativa que los estados gobernados por Morena tienen y comparar con lo hecho en los últimos diez años en esta entidad.

La diputada federal Karen Michel González aseguró que en Guanajuato se ha sabido detonar la fortaleza de la juventud con impulso al deporte, a becas y fortaleciendo los centros educativos. “Le propongo al presidente de la república que venga a tomar unas clases en Guanajuato para ver cómo se gobierna, a ver si con ello podemos frenar el desastre que ha significado su gobierno”, expresó

Cifuentes Negrete indicó que López Obrador “por un lado reconoce que en Guanajuato hay avance, crecimiento, desarrollo y atracción de empleos, pero desde su óptica, dice que hay un abandono a lo social cuando lo social implica crear empresas, crear empleos, crear desarrollo y tener infraestructura".

“El presidente dice que tiene elementos... son diagnósticos fáciles, simplistas y contradictorios. Le falta revisar todos los reconocimientos y avances que ha tenido Guanajuato en la creación de infraestructura educativa, en generación de oportunidades para todos los jóvenes. Es muy fácil desde la comodidad de la conferencia mañanera decir que las víctimas son jóvenes. Yo lo reto a que veamos en los estados que ellos gobiernan”.

Añadió que “hay que esperar a que los trabajos de investigación continúen” y mencionó que las autoridades de Guanajuato han colaborado con los organismos autónomos de búsqueda. “En Guanajuato sí trabajamos con las autoridades y estamos haciendo todo lo que sea necesario”.

“Qué diferente sería la postura de reconocer en que va bien el estado y sumar para avanzar en el desarrollo social, pero este presidente está atrapado en su revanchismo político; sólo le interesa el ataque, la injuria. Con esa facilidad con la que da y suelta datos, sin ninguna, sin cifras, sin ningún aporte, sin ningún soporte, sin ninguna sustentación, pero ese es su método y su estrategia: el ataque y la falsedad”, dijo Cifuentes.

Enfatizó que “es un presidente que miente con mucha facilidad; la mentira de hoy va a ser rebasada por la mentira de mañana, porque es un presidente de ocurrencias y así tomamos este señalamiento hacia las autoridades del estado de Guanajuato”.

El dirigente de Acción Nacional aceptó que éstas “se tienen que esforzar y empeñar en dar cada vez mejores resultados; tienen que coordinarse cada vez mejor; ese debe ser el compromiso y por supuesto que nosotros lamentamos y rechazamos esta politización, este esquema político-partidista de un tema tan sensible y que trata tan a la ligera, tan irresponsable el presidente de la república”.

Agregó que el presidente “vuelve a sacar sus traumas y prejuicios ideológicos y parece decir que lo que reconoce en el estado está mal. Guanajuato también tiene un gran reto como lo tienen otros estados del país, el de la inseguridad, que tiene que ver con la delincuencia organizada, con expresiones de la delincuencia organizada, en el cual el gobierno federal tiene mucho que ver. Yo le pregunto ¿cuáles son sus resultados? En este diagnóstico se le olvidó lo que le toca, lo que es su responsabilidad”.

El dirigente panista comentó que a López Obrador “le faltó decir qué está haciendo bien Guanajuato y cómo, como gobierno federal va a entrarle y apoyar en el combate a la delincuencia organizada , que es ámbito federal y es lo que se ha visto desatendido”. Y aseguró que una parte del problema que enfrenta el estado es por el robo de hidrocarburos. “No sólo del gobierno actual, sino del gobierno federal anterior, el fomento la expansión y la corrupción de Pemex”.

Asimismo le pidió dejar de lado “sus ataques, dramas y prejuicios ideológicos en contra del crecimiento y desarrollo económico de Guanajuato; ahí están los estado gobernados por Morena, donde hay mucha inseguridad; que vea que ahí no hay ni crecimiento, ni desarrollo en infraestructura; hay que decirle a este presidente de la república que más que politizar y partidizar el tema de la seguridad, hay que trabajar en favor de los ciudadanos”.

“Habría que preguntarle de su política de besos y abrazos, de acusar al delincuente con su mamá ¿cuáles son sus resultados? De sus dichos de no perseguir a los capos. También debería de ver lo que pasa en Veracruz o Sinaloa, nomás que la gran diferencia es que allá no los busca, no los persigue, allá los saluda y a sus abuelitas también; aparte no hay ni progreso, ni atracción de inversiones, ni crecimiento, ni nada”, y afirmó que esto es un “revanchismo a ultranza contra Guanajuato”.

LEGISLADORAS

La diputada federal Karen Michel González, expresó que en las “mañaneras del presidente no informa nada de lo que está haciendo, porque no tiene mucho que decir; es una plataforma de golpeteo político hacia sus adversarios. Los mexicanos ya estamos hartos porque tenemos cero resultados, pero eso sí el discurso para dividirnos no puede faltar; el presidente sabe perfectamente con encuesta en mano, que Guanajuato es el estado donde menos adeptos y simpatía tiene”.

“¿Por qué no mejor envía más efectivos de la Guardia Nacional? ¿Por qué no mejor articula una estrategia eficaz contra el crimen? Prefiere golpear en lugar de ayudar; en lugar de atacar debería aprender cómo se debe gobernar. Le propongo al presidente de la república que venga a tomar unas clases en Guanajuato para ver cómo se gobierna, a ver si con ello podemos frenar el desastre que ha significado su gobierno”, agregó.

Sobre los jóvenes “recordamos que Guanajuato no es una isla; estamos integrados en una dinámica nacional. El tema de la juventud es una falla a nivel nacional que el día de hoy sigue sin atenderse; el único apoyo es del fallido programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se queda corto, debido a todas las necesidades que tienen los jóvenes. Los jóvenes son una gran fortaleza que en México no hemos sabido detonar y que en Guanajuato sí, con el impulso al deporte, con becas a los talentosos y fortaleciendo los centros educativos”.

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso indicó que “a ver si ahora la secretaría de Seguridad puede armar una estrategia para todo el país” y respecto a los jóvenes que presuntamente se han encontrado en las fosas, afirmó que “justo el tema que pretenden con la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía; lavarse las manos y quitarle las facultades de búsqueda a la Fiscalía General de la República para entonces echarle toda la responsabilidad a las entidades. Este es el gobierno federal y el presidente que no asume responsabilidades, que denota y que además modifica la ley con tal de que todos tengan la culpa y él siga evadiendo la responsabilidad que tiene”.