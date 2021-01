Restaurantes en terapia intensiva

León, Gto.- “En terapia Intensiva” así lo expresó Helen Anaya Sanromán, presidenta Estatal de la Cámara Nacional de La Industria de Restaurantes y Alimentos (CANIRAC), la situación que vive el sector restaurantero y destacó que no es viable una manifestación por razón que del escenario de los restaurantes no es la misma que en la Ciudad de México, sin embargo el rubor que preside expresó sus inquietudes a las autoridades antes los millones de pérdidas en derrama económica y la disminución de empleos.

Anaya Sanromán, a pregunta expresa, sobre si sería viable una manifestación ante el cierre y la baja de aforos del sector restaurantero en la ciudad, comentó que “manifestarnos yo creo que no va por ahí, porque no estamos en la situación como en el DF en donde los restaurantes están cerrados, de alguna manera agradecemos a nuestras autoridades el que nos hayan y nos sigan permitido estar abiertos y no hayan dado estos apoyos, porque no en todos los estados se ha dado esta apertura, manifestarnos como tal no creo que sería el camino, estamos en un diálogo permanente con las autoridades y estamos esperando notificación”.

En una reunión en la que representantes del sector hotelero y restauranteros sostuvieron con autoridades, Anaya expresó las inquietudes de la realidad que vive estos rubros, así pidieron las mismas indicaciones que se le piden a los comercios formales se le exijan a los negocios informales.

“Sí hubo un acercamiento con las autoridades y quisimos expresarles y reflejarles el panorama actual y real de la situación que prevalece en la industria, porque muchas veces la percepción nos aleja un poquito de la realidad y quisimos pues sensibilizarlos y decirles nuestras necesidades reales y la situación que estamos viviendo, ahorita estamos en una terapia intensiva día con día un nuevo establecimiento se cierra, y se cierra para ya no abrir”, dijo la presidenta de CANIRAC, Helen Anaya.

Los resultados de dicha reunión que sostuvieron con autoridades del gobierno del estado de Guanajuato comentó Anaya “ellos se llevaron nuestras inquietudes y se van a reunir en mesas de trabajo posteriores y nos darán el resultado de que es factible que se pueda realizar. Una mesa de análisis con los puntos que nosotros manifestamos y posteriormente una segunda reunión para puntualizar las acciones que se puedan llevar a cabo”.

“Apelamos a todas las autoridades privilegiando el tema de salud que nunca lo hemos dejado de lado, y pedimos que necesitamos un piso parejo, nosotros acatamos las medidas, nos bajan las medidas, nos limitan la venta de alcohol, nos piden los protocolos, nos exigen los distintivos, los impuestos no han bajado ni un solo centavo de nada, no hemos tenido un apoyo en el pago de nómina, de seguro social, de luz, de agua, sin embargo el comercio informal sigue por la vía libre, nadie los toca, nadie les dice, siguen las aglomeraciones” expresó en rueda de prensa Helen Anaya Sanromán Presidenta de CANIRAC.

“La queja de nosotros es que no tienen la misma concientización en el cuidado de la salud y de que no están conscientes de que por sus descuidos el número de contagios no van a bajar y mientras no baje nuestra economía se sigue paralizando y se siguen afectando el número de empleos formalmente establecidos” subrayó la titular de CANIRAC.

Piden cancha pareja y todos iguales

“Todos iguales si a mí me cierras, ciérrales a ellos, si ellos están abiertos a un porcentaje déjame a mi abrir a ese porcentaje, si a mí pides un protocolo que debo de tener mi gel que debo de tener mi cubrebocas, mi sana distancia pídeselos a ellos, piso parejo es lo mismo para todos, ellos pueden yo puedo” dijo Ismael Plascencia, Presidente de Concamin.

“Los restaurantes cierran con una venta del 50% comparativamente con el 2019, en el mes de diciembre por el cambio a semáforo rojo se nos fueron las oportunidades de venta que teníamos fue navidad y año nuevo, tuvimos una caída en ventas del 45%,en el tema salones y banquetes se vendió el 25% a comparación con el 2019, un 75% menos en ventas, en el mes de diciembre tuvimos una caída del 95% en las ventas, a raíz de que suspendieron los eventos” detalló Helen Anaya.

La líder de CANIRAC habló de las cifras del año 2020 “en el municipio de León son 16 restaurantes cerrados afiliados a CANIRAC, en el estado 80 afiliados, empleos perdidos 1 mil 300 aquí en el Municipio de León y en el estado alrededor de 5 mil empleos perdidos, pérdidas estimadas aquí en el municipio 1 mil millones de pesos, cierre de ventas de los restaurantes 50% menos que las ventas del 2019 y en diciembre una caída en la ventas por el cambio de semáforo a rojo del 45% y el tema de salones de eventos, las ventas se quedaron al 25% comparativamente con el 2019 y en diciembre una caída de ventas por la cancelación de evento, del 95%”.

En el rubro de Bares y Cantinas compartió la CANIRAC permaneció en su totalidad en cierre al menos por nueve de los doce meses del 2020.

A su parte el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas del Estado de Guanajuato, Javier Quiroga López comentó “fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abrir y nuevamente estamos cerrados, esto ha implicado un golpe a la economía de las familias que viven de este negocio”.

Este sector reportó la pérdida de 4 mil 500 fuentes de empleo y al menos mil 200 millones de pesos, contra los registros del 2019, además del cierre de 400 establecimientos

Juan Pablo Rocha Moreno, líder de la Asociación de Hoteles y Moteles de León (AHyML) detalló que de las más de 200 mil fuentes de empleo que genera el sector turismo, a la fecha hay identificadas sólo 130 mil empleos en el sector, lo que representa una pérdida de más de 70 mil empleos perdidos.

“Cerramos con un porcentaje de ocupación del 13% mientras que en el 2019 se registró un 48 por ciento; la caída es muy representativa, pues porcentaje se alcanzó por los visitantes de la feria estatal 2020, al Rally México y SAPICA, de no ser así el panorama se hubiera complicado aún más” dijo el líder hotelero Juan Pablo Rocha Moreno.