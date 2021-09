Eduardo no es capaz de hacer daño a alguien, dice madre de inculpado en atentado

SALAMANCA, GTO (OEM-INFORMEX). - Luego de que se llevara a cabo la audiencia de los presuntos responsables del ataque con un explosivo el pasado domingo en el municipio, la madre de Eduardo “N” señaló que harán una petición ante Derechos Humanos debido a que su hijo y nuera han recibido violencia física por parte de las autoridades.

“Uno está nervioso y atemorizado, no sabe lo que se va a encontrar uno cuando sale de su casa, me pesa porque ellos tienen un niño de 5 años y otro de 4 y se me hace muy difícil, no sabemos cómo estén ya que no hemos tenido contacto”, señaló la mamá de Eduardo “N”.

Con la voz quebrante informó que su hijo y nuera son incapaz de cometer algún delito o hacer daño a alguien, informó que ella no tiene entendido donde fueron detenidos y no saben hasta el momento el estado de salud de ellos, solo lo que escuchó en la audiencia ya que no le han permitido hablar con ellos.

“No es capaz él ni ellos de lo que se esté inculpando, se detuvieron hace dos días, pero no sé dónde, no podemos darle mayor información ya que hasta el día de mañana se resolverá la audiencia” manifestó.

Informó que apenas buscaran al abogado que los va a representar e hizo un llamado a las autoridades para no seguir maltratando de manera física y verbal a los presuntos responsables. Eduardo “N” es hijo del exalcalde del municipio de Acámbaro por parte del PRI y ex diputado por parte del PRD Baldomero Ramírez.