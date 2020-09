Responsabiliza tesorero a Protección Civil por demanda

León, Gto.- Una “mala decisión” de parte de la dirección de Protección Civil ocasionó que a la dependencia le falten dos ambulancias desde hace año y medio y que el único licitante que se inscribió para venderla demandara al Tesorero Municipal y al comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León.

Así lo afirmó el mismo tesorero Enrique Sosa Campos, luego de que se repusiera el fallo ordenado por el juez, para cumplir con la sentencia del juicio de nulidad.

La demanda de la empresa Quiroga Trucks, en diciembre de 2018 se debió a que en la junta de aclaraciones para la compra de ambulancias tipo II, el interesado realizó una pregunta que no fue tomada en cuenta para el fallo, lo que consideró un agravio.

La pregunta que la empresa realizó fue: “Solicitamos para no limitar la participación y poder ofertar unidades con mejor calidad de acabados, nos permitan ofertar la mampara divisoria, muebles interiores, chase long, compartimiento para tanque de oxígeno y forros de paredes y techo en madera tratada contra la humedad y forrada en formaica en color claro siendo este material de mejor calidad y resistencia que la fibra de vidrio solicitada. ¿Se acepta?”

Se aceptó “sin ser obligatorio para las demás licitantes”, pero no hubo más licitantes.

Enrique Campos explicó que “al aceptar esa consideración en la junta de aclaraciones, quedó integrada en las bases”; sin embargo, personal de Protección Civil desechó la oferta porque el proveedor ofrecía formaica y no plástico para las divisiones.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

En la sentencia del juicio de nulidad se establece que el Comité de Adquisiciones reponga la licitación para dos ambulancias tipo II, deje sin efecto la anterior resolución y que el Comité tome en cuenta el acuerdo de la junta de aclaraciones.

Después de recibida la sentencia el 31 de agosto, el 21 de septiembre de 2020 se solicita a la dirección de Protección Civil que acuda a realizar la valoración de la propuesta técnica del proveedor Quiroga Trucks “debiendo considerar para ellos los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, del 21 de noviembre de 2018”.

El 22 de 22 de septiembre de 2020, Protección Civil elaboró la propuesta técnica tomando en cuenta los acuerdos y al día siguiente se elaboró un cuadro comparativo que integra dicha valoración.

Hecho esto, el proveedor cumple en la parte técnica para proveer dos ambulancias tipo II por dos millones 151 mil 818 pesos. A partir de la notificación, el proveedor tiene tres días para informar al Comité su conformidad y el sostenimiento de la oferta.

Las dudas expresadas la semana pasada en el sentido de que si el precio ofertado en diciembre de 2018 se mantendrá en la actualidad, se volvieron a expresar. El tesorero señaló “en este momento no sabemos si pueden o no surtir las ambulancias. Lo que ahora estamos haciendo es cumplir con una sentencia de reponer el fallo. Si el proveedor está en condiciones de cumplir o no, será en otro momento”.

CONTRA PROTECCIÓN CIVIL

Campos Sosa arremetió contra el personal de Protección Civil, “porque fueron ellos quienes aceptaron la pregunta del proveedor y luego ya no consideran válido el material, cuando dijiste que estaba bien… eso ocasionó el juicio de nulidad”.

Agregó que “el problema es que la dependencia en la junta de aclaraciones puede aceptar o no lo que le proponen. La dependencia pudo o no haber aceptado tal o cual material… el problema es que la dependencia lo aceptó y cuando lo presentó así el proveedor, la dependencia lo invalidó, desatendiendo lo que ellos mismos (Protección Civil) habían establecido y luego ya no aprobó el material. Es una incongruencia de la dependencia, no del Comité de Adquisiciones”.

La síndico Leticia Villegas dijo que hoy Protección Civil carece de esas dos unidades de emergencia por la diferencia en el material de las divisiones. “La empresa ofrecía que fueran en formaica y Protección Civil las quiere en plástico”. Recordó que cuando se declaró desierta la licitación ella sugirió arreglar ese problema para resolverlo en seis meses y con ello se hubieran evitado todo esto.

“Es Protección Civil quien descalifica la licitación porque las cubiertas presentadas eran de formaica y no de plástico”, reiteró el tesorero. “Eso lleva al proveedor a demandar y tiene razón”.

Este desaguisado tiene un responsable y es el área de Seguridad, es Protección Civil y se hará un extrañamiento para dejar precedente porque esto tiene un costo para el municipio en lo económico y en el servicio

Enrique Sosa finalizó para decir que “es una mala decisión del área de Seguridad; no del Comité, aunque desgraciadamente al que se demanda sea el Comité”.

APRUEBAN COMPRA DE ARTÍCULOS PARA CAPACITACIÓN

En la misma sesión del Comité de Adquisiciones se aprobó el fallo para la compra de mobiliarios, equipo educacional y recreativo para para varias dependencia por un millón 589 mil pesos, productos que tienen que ver con las capacitaciones que se ofrecen para emprendedoras en centros comunitarios, así como para entrenamiento en escuelas.

A María Elena Jiménez López se le asignó un millón 335 mil 832 pesos para que provea de 60 baterías de cocina, 10 caballetes, 25 camas de masaje, ocho costales banana para pateo, una estufa múltiple, 125 juegos de tijera y peine, 12 lavabos con tarja con llaves incluidas, 86 máquinas de coser portátiles, 125 máquinas rasuradoras, 120 moldes para gelatina, 120 moldes para pastel, 125 planchas alaciadoras, 125 secadoras de cabello, 39 sillones para corte y 40 sillones de corte infantil.

A la empresa Belleza Profesional del Bajío, 189 mil 610 pesos por la compra de tres equipos de salón de belleza con gusto de 78 mil 861 pesos y 125 ferros (tenazas para peinar) por ciento un mil 749 pesos.

Deportes Chuy entregará 12 costales de boxeo por 10 mil 440 pesos. Hubo una partida empatada, la cual, de acuerdo con el reglamento se sometió al azar y quedó asignada a María Elena Jiménez López, por 62 mil 640 pesos para 120 bancos step.

Por quedar desiertas otra partidas, por 370 mil 670 pesos, se aprobó que sean adjudicación directa. Se trata de la compra de moldes para hornear conos para entrenamiento, cornetas para kínder, cornetas reglamentarias, tambores para kínder y tambores reglamentarios.

TERNA PARA CRONISTA

Por otro lado, en la sesión de la Comisión de Gobierno, sus integrantes presentaron en lo individual la terna para nombramiento del cronista de la ciudad, luego de ello, se formó una sola terna. Regidores y representantes de la Contraloría Social revisarán la documentación presentada, así como la evaluación de las entrevistas que les realizaron la semana pasada. Los tres finalistas son, en orden alfabético, Luis Alegre Vega, Gustavo Hernández Robledo y Rodolfo Herrera Pérez.

Una vez hecha la evaluación se presentará al presidente municipal, quien elegirá al cronista y se someterá al pleno en Sesión de Ayuntamiento.