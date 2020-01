Responde gobernador a legisladores de MORENA

LEÓN, GTO.- Ante la petición de un juicio político en su contra por parte de los diputados de MORENA, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, les respondió públicamente; "a los de Morena les digo, no se preocupen por mí, yo no me voy a aventar para presidente de la República, yo no soy enemigo yo vengo a trabajar. Déjenme trabajar y pónganse a trabajar", dijo.

Con un ligero tono de burla, el mandatario estatal recordó la petición similar realizada el año pasado por parte de la misma bancada para tratar de promover la revocación de mandato; “que le midan el caldo a las albóndigas porque luego los regañan y se andan arrepintiendo; me hacen más famoso y no les gusta”, concluyó.

LOS CIUDADANOS ESTÁN HARTOS

Sobre este mismo tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, aseguró que los ciudadanos ya no le prestan atención a estas peleas por el propio hartazgo que genera la clase política de nuestro país.

“La gente está muy cansada de estos pleitos políticos, ya muchos no les hacemos mucho caso, cuando es entre ellos”, dijo.

“Sabemos cuáles son sus intenciones, eso lo único que hace es confirmar el hartazgo que tiene la sociedad hacia los políticos, hacia los partidos, hacia sus integrantes que precisamente de lo que se ocupan es de agredirse entre ellos y no de ponerse de acuerdo para lograr resolver los problemas”.

El líder empresarial añadió que esto tiene un único fin partidista y los ciudadanos no deben prestarse a entrar este mismo juego.

“Es un tema político, es de los políticos, son temas 100% partidístas, busca posicionamientos electorales, me parece que nosotros como sociedad no vamos a entrar en ese juego, vamos a mantenernos con nuestra exigencia de resultados y los políticos… que se peleen entre ellos y entre ellos se defiendan”, dijo.