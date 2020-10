Resistencia a atenderse oportunamente, una causa de muerte por Covid-19 en León

En León no hay alarma por Covid-19, aunque sí preocupación por la tasa de mortalidad, afirmó el alcalde Héctor López Santillana. Sobre los 22 casos reportados el jueves, indicó que no decesos de un solo día y que los pacientes están llegando tardíamente a atenderse. El presidente municipal señaló que nota relajación y cansancio en algunos leoneses para continuar con las medidas de prevención, pero reiteró el llamado para no tirar lo hecho en siete meses y llegar a las fiestas decembrinas con restricciones.

Fallecimientos del pasado

Después de más de dos meses, en León no se reportaba una jornada con más de 20 fallecidos por Covid-19. Este jueves se informó de 22, entre ellos un bebé de de tres meses, diez mujeres y 11 hombres.

Al respecto, López Santillana dijo que “vale la pena precisar que no es una cifra de decesos del día, sino que fueron casos que se tenían sospechas, de los últimos días y semanas”.

Agregó que se confirmaron como decesos por esta enfermedad “luego de la investigación. Vale la pena precisar que el número extraordinario que se reportó (22) no son casos de fallecimientos de un solo día, sino dispersos entre en las últimas dos semanas”.

Atención tardía

Aunque le inquieta el número de decesos por coronavirus, el primer edil de León indicó que “esto no presenta una señal de alarma. Ciertamente que ya viendo la tasa de letalidad, es preocupante, pero todavía muy lejana a la de la media nacional”.

Mencionó que tienen identificados algunos factores que propician el aumento de la tasa de mortalidad, entre ellos la tardanza de los pacientes para pedir atención.

“Habrá que estar observando qué está pasando, porque ya veníamos a la baja; hay que identificar qué está sucediendo. Los reportes preliminares, no formales, me hablan de que se trata de personas que llegaron a procesos de atención ya sumamente tardíos y desafortunadamente, cuando ya llegan así es complicado, es muy difícil poderlos sacar adelante”.

Tratamientos efectivos

Por ello hizo un llamado a la ciudadanía primero a prevenir y si ya hay síntomas, acudir al médico, pues afirmó que los tratamientos han mostrado resultados favorables, “si los casos se detectan de manera oportuna y se les atiende realmente”.

“Lo que estoy encontrando es que esta tasa de letalidad debe ir francamente a la baja porque hemos estado viendo cómo los doctores hacen tratamientos cada vez más efectivos; cada vez se requiere menos el uso de equipos de apoyo para respirar, lo cual habla de que entonces nuestros profesionales de la Salud están encontrando la forma de atender de una manera más adecuada y reduciendo la letalidad”.

“Me atrevería a anticipar que alguno de estos casos (las 22 muertes reportadas el jueves) son producto de que la gente, a veces se resiste a poder ser atendido de manera oportuna”.

Ciudadanos cansados

Sobre el comportamiento que en los recientes días se ha visto en algunos puntos de la ciudad, particularmente el fin de semana pasado en la Zona Centro, con una muchedumbre, como si en la ciudad no existiera pandemia, López Santillana se dijo inquieto.

“Sí estoy muy preocupado y así lo he reflejado en mis mensajes. Es un llamado a la población para que colaboren a cuidarnos todos porque efectivamente vimos mucha gente”.

Reconoció que “sí se nota un relajamiento y ese cansancio que la gente tiene. El día 28 que se celebra la fiesta de San Judas, cuando abrió el templo fue verdaderamente masiva la cantidad de gente que acudió a la celebración; lo cual entiendo muy bien, hay necesidad pero la parte que me preocupa es que se generen esas aglomeraciones y no las queremos en en ningún punto de la ciudad”.

Dijo que lo “estamos viendo en el tema religioso, en el tema de las fiestas de fines de semana y por lo tanto quiero aprovechar, hacer un llamado a la población para decirles que la única vacuna que tenemos hoy en día es el uso del cubrebocas”.

Medidas restrictivas

El alcalde puso como ejemplo de convivencia presencial en tiempos de pandemia la conferencia de clausura de la Hannover Messe México, en una sala del Poliforum de León.

“Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden reanudar actividades sin poner en riesgo la salud y éste es el llamado principal, por favor, si tienen que hacer alguna actividad porque entendemos la necesidad, por higiene mental, de poder reanudar actividades, que lo hagan con el cuidado de la salud, la distancia, el uso del cubrebocas, por favor; es fundamental”.

“Seguiremos insistiendo pero si las cosas se empiezan a complicar y estamos monitoreando día por día cómo se está comportando el contagio, si empezaremos a observar que esta tendencia empieza a crecer en sus parámetros, tendremos que volver a tomar medidas restrictivas”, advirtió.

Señaló que “sería lamentable llegar a una temporada de fin de año, de fiestas decembrinas en donde no pudiéramos convivir porque literalmente, tiramos a la basura el esfuerzo de siete meses”.

En comunicación con la Iglesia Católica

De los eventos religiosos masivos que se han presentado en la ciudad: confirmaciones en El Coecillo, peregrinación al Santuario de Guadalupe y las celebraciones a San Judas, en menos de una semana, el presidente municipal externó que hay contacto entre su gobierno y la Iglesia católica.

“Hemos estado en comunicación; yo no personalmente con el arzobispo, pero mi compañeros de Salud sí con su secretario, el padre David Alba. Hemos hablando de esto y hay la disposición y la coordinación. Conforme vaya evolucionando esto podremos estar tomando decisiones”, afirmó.

Sobre la gente que pudiera acudir a las afueras de donde se realice el Festival Internacional del Globo, dijo que el FIG “no representa un riesgo porque el evento será totalmente virtual”.