Resienten en León la caída del WhatsApp

León, Gto. La caída del servicio de mensajería WhatsApp, fue resentida por leoneses y foráneos que tuvieron que utilizar otras alternativas para ponerse en contacto con sus trabajos, familias y amigos.

En un recorrido por la zona Centro de la ciudad, ciudadanos entrevistados por El Sol de León, comentaron las dificultades a las que se han enfrentado por las fallas en las aplicaciones digitales, de WhatsApp, Facebook e Instagram, durante las primeras horas sin funcionamiento.

“Estas aplicaciones son parte de las herramientas de trabajo, al no haber la suficiente comunicación merma mucho esa parte, pero al final de cuentas si sabes trabajar tienes que buscar alternativas y no cerrarse”, comentó Abel Camarillo, de 34 años de edad.

La instalación de Telegram, caracterizada por su seguridad al encriptar los mensajes, junto con el uso de los mensajes de texto y las llamadas telefónicas, fueron parte de este día sin las principales redes sociales.

“Llamar por teléfono directamente es algo que regularmente no hacemos y ya hasta se nos olvida cómo, pero yo donde trabajo con mensajes de texto, llamada normal y alternativas como Telegram”, opinó el también empleado de una empresa cablera.

Pablo, otro joven leonés entrevistado, dijo que ante la caída de las redes sociales mencionadas, ha notado que hay histeria colectiva por la falta de comunicación, aunque ante el sin fin de opciones para comunicarnos, puede poner en jaque a más de un usuario de la telefonía móvil.

Un trío de mujeres originarias de Mazatlán, Sinaloa, disfrutaban su último día de visita en la ciudad, cuando la caída en la comunicación de las redes las tomaron por sorpresa, ya que no pudieron publicar sus selfies en las zonas turísticas de la ciudad o compartir las ubicaciones con sus seres más cercanos.

“No hay comunicación, hace falta mandar mensajes, fotos y más si no eres de aquí, mandar la ubicación es importante porque nos sentimos desprotegidas y ahorita puros mensajes de texto y llamadas, es una falla mundial porque mi hermana vive en Estados Unidos y no hay señal tampoco”, comentó la turista de Mazatlán.

Carlos González, un profesor de arquitectura se encontraba con sus alumnos en el asta de la bandera de la Plaza Principal, cuando comentó que la falla ha perjudicado no solo los niveles recreativos, sino también los personales y laborales, pues millones de usuarios activamente forman parte de estas aplicaciones.

Y un celayense comentó que sin la aplicación de WhatsApp la ha pasado mal, ya que su familia pasó un par de horas sin saber nada de su paradero debido a la falta de comunicación por la falla tecnológica.

“Vine a una clínica del IMSS y sí se me hace difícil porque no me puedo comunicar con mis familiares de este modo, por el momento solamente por llamada me he comunicado pero sí hace falta mandar la foto a la familia para que sepa que estoy bien”, dijo Mario Alberto.