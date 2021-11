Resienten amas de casa incremento de la canasta básica

Amas de casa prefieren cocinar ensaladas, pastas y sustituir el bistec por el hígado y huevo ante el inminente incremento de la canasta básica.

En un recorrido que realizó El Sol de León en el Descargue Estrella, amas de casa comentaron que compran lo más básico como es el huevo y las verduras y dejaron de consumir carne ya que de costar 120 pesos aumentó a 170 pesos.

La zanahoria y manzana aumentaron hasta cuatro pesos, mientras que el jitomate, el chile poblano, cebolla y chayote, aumentaron más de 50 por ciento, informaron a El Sol de León las amas de casa.

Luz Vázquez platicó que prefiere hacer ensaladas para la comida porque el chivo no le alcanza y prefiere comer hígado aunque no le guste, porque no le alcanza para comprar bistec.

Buscando equilibrar la alimentación de sus hijos y marido.

En cambio Rosa Maria Moreno dijo que para poder salir con los gastos de la semana, compra lo más básico en comida y prefiere comer huevo antes porque no le alcanza para carne.

Lo cierto, comentó “todo está subiendo de precio y el sueldo no alcanza para lo más indispensable que es la alimentación de las familias”.

Juana Martínez, mencionó que dejó de comprar menos cantidad de alimentos y la carne la ha sustituido por verdura.