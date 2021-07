Rescata a más de 5 mil animales

Vanessa Torres tiene 28 años de rescatar animales en situación de calle y/o maltrato, es una persona que ha salvado más de 5 mil perros y gatos. Casi nunca da entrevistas porque confiesa que su labor la hace de corazón y no para crearse una popularidad mal entendida a costa de los animales, quienes la conocen lo saben y también de la seriedad de su labor.

Desde hace 10 años está al frente del albergue Perritos de San Juan de Abajo o Perros Sanjua, ubicado en la comunidad de San Juan de Abajo, donde ha llegado a tener hasta 200 perros, que son cuidados por Analía Mendoza, con quien también rescata. En su casa llegó a tener 35 canes, pues hizo equipo con su hijo César, ya que él llegaba con un perro distinto cada día.

Cada uno tiene una historia, muchas son tristes porque para mucha gente los animales son objetos y no seres que sienten hambre, sed, miedo, entre otras cosas.

“Se me quedó muy grabado que ellos (los animales) alcanzan una edad de tres a cinco años, entonces son como niños, y yo los veía en la calle temerosos, con hambre, sed y cuando me puse ‘en sus patitas’, no pude dejarlos que sufrieran y comencé a llevarlos a mi casa”, recalcó.

La entrevistada confesó que al principio le daba miedo que la mordiera y aunque le ha pasado, ve tanta violencia contra seres indefensos, tal indolencia, que está convencida que vale la pena porque cambia vidas, “ver a cada uno recuperado y feliz, con confianza, con una familia, eso reconforta mi espíritu”.

Comentó que muchas de sus adopciones las ha hecho en León y otros perros se han ido a Estados Unidos, aunque también ha retirado animales a personas que prometieron cuidarlos y no lo hacen. El seguimiento es importante, confesó.

Dedicada al servicio de los más vulnerables

Su vida la dedica completamente a ellos y esta labor voluntaria es sumamente exigente, no tiene horario, se levanta y se acuesta después de limpiar, además las emociones suben y bajan diario, con tantos casos y mucha gente sólo reporta, pero no se compromete muchas veces a apoyar en nada. Ella tiene que buscar la manera de pagar transporte, atención veterinaria, alimento, buscar espacio, entre otras cosas.

Vanessa ha rescatado animales con cáncer, torturados, abusados, atropellados, a punto de morir en la calle y los ha rehabilitado. Cuando se puede los salva, pero cuando no tienen remedio autoriza la eutanasia “pero un pedacito de mí se va con ellos”, comentó.

Reconoció que ha detectado bastante maltrato animal en las zonas de San Juan de Abajo, San Joaquín, La Libertad, 10 de mayo, León I, León II y Jacinto López, “los niños crecen en medio de la violencia familiar viendo todo esto y haciendo lo mismo con sus animales, entonces se requiere que el gobierno trabaje mucho con las familias de esas zonas”.

Está convencida de que la solución es la esterilización y la concientización de que ellos son seres vivos que sienten “si quieres tener un animalito en casa, debes estar consciente que es una responsabilidad hasta por 15 años, revisa tu bolsillo, espacio, paciencia y tiempo, porque ellos se enferman, necesitan comer y tomar agua diario y hacen del baño. Un can es para convivir y no para dejarlo en un rincón o en la azotea, otras los echan a las calles o los dejan en las carreteras cuando se aburre de ellos o si se enferman”, finalizó.