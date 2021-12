Requiere el cooperativismo legislación adecuada para no extinguirse

León, Gto.- La regulación inapropiada por parte de la Secretaría de Hacienda que considera a las cooperativas como si fueran bancos y las condiciones de una economía distorsionada que se sustenta más en las operaciones de la iniciativa privada, inhiben la operación del cooperativismo y ponen en riesgo su existencia, consideró Rafael Martínez Ponce, presidente de la Alianza Cooperativista Nacional (ALCONA).

Entrevistado en exclusiva por El Sol de León, explicó que es un indicador muy interesante, porque en el 2003, 2004 tan sólo de ahorro y préstamos hablamos de más de 3000 cooperativas, y hasta hoy en día, ya no llegan a más de 800; con el modelo regulatorio que se tiene, es una clara muestra que se inhibe, están desapareciendo cooperativas que ya venían trabajando de antaño, pero lo más triste es que no están surgiendo nuevas cooperativas; la ley se está convirtiéndose en un verdadero inhibidor y eso es muy triste”.

Consideró también que una gran distorsión es el haber homologado a todo el sector social, por parte de Hacienda, y en el caso de las cajas populares o cooperativas de ahorro y préstamo, las han querido homologar con los bancos, no obstante que los mismos cooperativistas ya se han cansado de explicar esta situación.

Rafael Martínez Ponce comentó que fue a través de una consulta que hicieron directamente con el Senado, en la legislatura pasada, donde le preguntaron a la misma Basilea que si ¿ellos había mandado la instrucción a nivel mundial de que se regulara con tintes bancarios a las cooperativas?, “la repuesta fue qué no, que esto era unilateral, por eso vuelvo al punto de retorno de que esto fue una decisión dentro de la Secretaría de Hacienda, de no permitir el tratamiento diferenciado.

Las asimetrías regulatorias que tanto nosotros hemos manejado, entonces, por facilidad ellos (Hacienda) quieren que todo sea en un solo sentido y evidentemente cuando nos dan un tratamiento de bancos, pues el traje nos queda muy grande porque la naturaleza es muy distinta son organizaciones (cooperativas) de autorredención, no son organismos que están especulando”.

SECTOR SOCIAL

El entrevistado mencionó que el tema es que durante los últimos 45 años se construyó una narrativa donde se fue desmantelando el tema del sector social de la economía, que es el sector reconocido en la constitución para contribuir al desarrollo económico del país, y por alguna razón se dejó todo en manos del sector privado, no necesariamente que sea malo, pero finalmente todo se fue orillando a darle mayor participación a ellos.

Al respecto, lamentó que hoy se tiene un sector social muy erosionado y “eso en gran parte también explica el tema de la desigualdad, el acaparamiento de la riqueza en unos cuantos, también el desempleo que está viviendo el país, por ende, lo que se tiene que hacer en el corto y mediano plazo, es el de trabajar el andamiaje político que le regrese su atmósfera propia al sector social de la economía y ese sector social de la economía son los obreros, los artesanos, las amas de casa, las cooperativas, las mutuales, los ejidatarios, los sindicatos y las pymes, que en otro país sería materia también del sector social”.

DESAFÍO

El presidente de la Alianza Cooperativista Nacional subrayó que el desafío para la actual administración federal es el de construir un grupo de leyes que vuelvan a permitir el desarrollo porque hasta el momento son una inhibición las leyes que tenemos, es una inhibición del sector social.

En relación a la normatividad que rige al movimiento cooperativista nacional, el periodista de El Sol de León preguntó:

¿Cuál ha sido la actitud de los legisladores ante la gestión que presentan como sector?

RMP: Puedo comentar que ha habido apertura, en el caso del partido en el poder, tiene conocimiento pleno de lo que se necesita para desarrollar otra vez el tema del sector social; al igual que otros gobiernos, la gran disyuntiva, es quien tiene las políticas públicas en este país y que es la Secretaría de Hacienda, prácticamente la Secretaría de Hacienda, y no es la excepción en este gobierno, se ha convertido en uno de los grandes legisladores y no ha permitido que se desarrollen marcos jurídicos del sector social porque para ellos el discurso es que todo es más fácil si se homologa.

Para ellos (Hacienda) no hay el tema de los tratamientos diferenciados y creo ahí es donde está realmente el problema, donde a la Secretaría de Hacienda; llegaron un grupo de funcionarios que no traen el ánimo del humanismo, que están más desarrollados con tintes del ITAM, y que por lo tanto, su orientación es netamente de mercado, que todo lo resuelve el mercado, entonces ese es el desafío que hoy en día tenemos, más que la Cámara de Diputados.

Es el que incide finalmente con el último visto bueno que es la Secretaría de Hacienda, creo que ahí es donde está, y que esa ha sido la historia, gobiernos han venido del PRI, del PAN y ahora Morena, y desgraciadamente siempre el talón de Aquiles del Sector Social es que la Secretaría de Hacienda no deja pasar los marcos jurídicos propios de nosotros, quizás porque no los entienden y quizás también porque para ellos es un discurso que no funciona hoy en día en una economía de mercado.

Periodista: ¿Podemos afirmar que la actual legislación sobre el sector de la economía y del sector financiero es excluyente de un gran bloque de la población que se aboca a la economía social?

RNP: Si, si hablamos por ejemplo de la banca comercial, la gente que ellos manejan finalmente tienen cierto estatus y en el caso de las cooperativas nosotros tenemos al obrero, al campesino, al ama de casa, muchos de ellos ni siquiera están en el radar de los bancos, no tanto que el banco les preste, no son interesantes para el banco, ni por el riesgo que para ellos implica, ni por el tamaño del negocio que implica de prestar de a 10 mil, de a 5 mil pesos.

El banco está con otra lógica y efectivamente y si no se promueve el tema del sector social, en este caso de las cajas populares, de lo que estamos hablando es de una verdadera discriminación financiera que incluso ya se ha dicho hasta el cansancio en muchos foros, que parte de los derechos humanos universales, hoy en día con todo el tema de derechos, uno de ellos es precisamente el tema precisamente, del acceso al financiamiento y eso en nuestro país está todavía muy lejos de conseguirse, en tanto no cambie, insisto, el marco jurídico.

Periodista: ¿Ahora bien, en cuestión de ley, y en México dicen que casi todo se puede, han buscado ustedes otra figura jurídica que les permita tener esa fuga para que no sean regulados como bancos?

RMP: Si, la otra figura, desgraciadamente también que existe, que es la hermana de la cooperativa, es la mutual, en esencia las cajas populares funcionan como mutuales, en Argentina por ejemplo, todos son mutuales, se llama mutuales de ayuda económica porque el distintito entre una mutual y una cooperativa es que la mutual es sin fines de lucro, que es precisamente lo que son las cajas populares sin fines de lucro, desgraciadamente la ley también la desaparecieron y desparecieron el banco obrero cooperativo en 1985, con Miguel de la Madrid cuando lo convirtió en el banco pesquero, por ejemplo, y a la postre se fue acabando también.

El problema es que toda la infraestructura que se tenía y que fue muy exitosa del 38 hasta el 85, por ejemplo el banco obrero cooperativo, pues todo esto acabó, porque ese banco, aparte de ser banca de desarrollo del sector público, también implementaba muchos de los programas de políticas públicas para el sector social, apoyaba con capacitación también, se metía mucho en el tema de la educación, de la promoción y todo eso se acabó, por eso insisto, si se va eso, hay un vacío terrible en el sector social y que queda muy atomizado y que a final de cuentas muy distorsionado, porque a ciencia cierta con toda la modernidad y con el nuevo modelo educativo que se implementó a partir de los 70s que pregona el individualismo, el logro individual, pues se fue a la postre el concepto del trabajo colaborativo, entonces eso, todavía hace más difícil que aún en el sector cooperativo muchos ni siquiera entiendan el verdadero concepto de ser cooperativista.

COOPERATIVAS NECESARIAS

Rafael Martínez Ponce indicó que después de una pandemia como la que se ha experimentado y una crisis económica severa que se está viviendo, si la idea es desarrollar el mercado interno ante la expectativa de que todos los países va a empezar a generar políticas de comercio muy proteccionistas, todo mundo va a querer vender pero nadie va a querer comprar, “hoy más que nunca se hace necesario desarrollar el mercado interno, es un nicho interesante que solamente las cooperativas, el sector social lo puede desarrollar, el sector privado no, porque el sector privado ya está muy tecnificado y el sector social puede traer mucha mano de obra, mucha ocupación, mucha ocupación y combate a la desigualdad”.

El dirigente de la Alianza Cooperativista Nacional estimó que el sector social puede dinamizar muy rápido a la economía, es más veloz que el sector, y aclaró que los cooperativistas no tienen ningún problema con la iniciativa privada, “pero creo que se les dio demasiado campo y hoy en día tenemos esta distorsión de la economía, porque en otros países el sector social contribuye al 20, al 25% del PIB, en nuestro país no pintamos ni al 1, ni al 2, el puro sector cooperativo de ahorro y préstamo que es el más representativo de las cooperativas, ni siquiera formamos pate del 1% del sistema financiero mexicano, evidentemente quedamos muy rezagados”.

La situación expuesta, agregó Rafael Martínez Ponce, es parte del desafío que tiene este gobierno a mitad del camino y que le urge que en este periodo de sesiones, que esa es nuestra intención, tengamos una propuesta de andamiaje jurídico para el sector, que se puede implementar, “hay la apertura, no sabemos hasta dónde lo va a manejar Hacienda, pero en el caso de los diputados y los senadores si hay una conciencia, sobre todo del partido en el poder, estoy consciente que si hay una apertura, la pregunta es: ¿Hasta dónde los dejará trabajar quien da a final de cuentas el visto bueno de todo, y que es el gran legislador de esta país, que es Hacienda, desde hace 40 años”, concluyó.