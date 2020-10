Reportan 22 muertes por Covid-19 en León

León, Gto.- Un bebé, diez mujeres y once hombres aumentaron la cifra de decesos por Covid-19 en el municipio de León. Con 22 muertes reportadas este jueves, la localidad acumula mil 200, en lo que va de la pandemia.

Sobre el niño, se informó que padecía enfermedades, pero no se especificaron cuáles. De las mujeres, sólo una de 81 años, no tenía comorbilidades; las nueve restantes presentaban hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica o EPOC, con edades de entre 34 y 79 años. De los once hombres, cuatro no tenían enfermedades; sus edades están entre 32 y 83 años. De ellos, destacan dos, uno de 41 y otro de 46 que no tenían comorbilidades.

En cuanto a los contagios, se confirmaron 45 más para acumular 16 mil 515, de los cuales 16 mil 477 son de transmisión comunitaria; en cuanto a pacientes recuperasos, entre miércoles y jueves fueron 113 para llegar a 14 mil 685. En los casos en investigación, como era de esperarse por la cantidad de eventos masivos que se han registrado en la ciudad, se elevaron hasta mil 447.

Desde el 22 de agosto, León no registraba una jornada de más de 20 fallecimientos; ese día fueron 26 ese día; el 20 del mismo mes fueron 22 decesos. A dos días de que finalice octubre, en este mes han muerto 180 leoneses por esta enfermedad. Desde que el semáforo está en amarillo, han perdido la vida, 169.





Relación de decesos por Covid-19, reportados el jueves 29 de octubre:

Niño de tres meses, en HGR No. 58 del IMSS, con comorbilidades no especificadas Mujer de de 34 años, en el HGR No. 58, con diabetes tipo 2, obesidad, EPOC e inmunosupresión Mujer de 46 años, en HGZ No. 21 del IMSS, con diabetes tipo 2 Mujer de 48 años, en UMAE T1 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica, obesidad y enfermedad renal crónica Mujer de 52 años, en HGR No. 58 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica, obesidad y enfermedad renal crónica Mujer de 54 años, en UMAE T1 del IMSS, con EPOC Mujer de 62, en HGR No. 58 del IMSS, con diabetes tipo 2, obesidad, EPOC e inmunosupresión Mujer de 69 años, en Hospital Comunitario Las Joyas de la SSG, con hipertensión arterial sistémica y obesidad Mujer de 76 años, en HGR No. 58 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica Mujer de 79, en HGZ No. 21 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica,obesidad y asma Mujer de 81 años, en UMAE T1 del IMSS, sin comorbilidades Hombre de 32 años, en UMAE T1 del IMSS, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y tabaquismo Hombre de 41 años, en HGR No. 58 del IMSS, sin comorbilidades Hombre de 44 años, en UMAE T1 del IMSS, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y obesidad Hombre de 46 años, en HGZ No. 21 del IMSS, sin comorbilidades Hombre de 46 años, en UMAE T1 del IMSS, con diabetes tipo 2 Hombre de 64 años, en HGR No. 58 del IMSS, con tabaquismo Hombre de 65 años, en UMAE T1 del IMSS, sin comorbilidades Hombre de 66 años, en HGZ No. 21 del IMSS, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y obesidad Hombre de 69 años en UMAE T1 del IMSS, sin comorbilidades Hombre de 71 años, en UMAE T1, con hipertensión arterial sistémica y EPOC Hombre de 83 años, en Hospital Estatal Covid19, con diabetes tipo 2 e hipertensión sistémica