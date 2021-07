Reporta UG más de 130 alumnos en su esquema Mejora de Servicios Educativos

León, Gto.- La Universidad de Guanajuato ha incorporado a 131 jóvenes guanajuatenses en el nuevo esquema de educación incluyente, que tiene como objetivo admitir a personas de ciudades lejanas o comunidades a la Universidad, con la intención de brindar las mismas oportunidades de ciudadanos provenientes de municipios grandes, así lo informó el rector de dicha institución educativa Luis Felipe Guerrero Agripino.

A través del eje “Mejora de Servicios Educativos”, con el compromiso del Programa de Equidad Regional, se ha avanzado en disminuir el rezago educativo en Guanajuato, ya que se otorgan becas para jóvenes guanajuatenses con alto grado de marginación.

En el esquema todos los jóvenes que provengan de comunidades o localidades pequeñas en el estado pueden participar por la beca, en la que se brinda por inscripción hasta 6 mil pesos de inicio para solventar sus estudios.

Para entrar al programa no se realiza examen de admisión, solo se realiza un examen de ubicación, en cuanto se considera la persona en el proceso automáticamente no paga inscripción, pero sí tiene que generar 3 compromisos, el primero es no dejar de estudiar y estarse preparando, el segundo es realizar un proyecto que pueda beneficiar a las personas de su comunidad y el tercer compromiso es generar una exhibición de la cultura que realizan en su lugar natal a toda la comunidad universitaria.

“Hemos generado programas de unidad de intercambio a más de 10 países, muchas familias de la comunidad estudiantil no conocían por ejemplo la ciudad de Guanajuato, esta es una muestra de que debemos romper paradigmas y que hablar de equidad es mucho más profundo que solamente generar condiciones iguales”, expresó el rector durante un evento de entrega de resultados en transparencia.

De los 131 que ya se encuentran en la curva de aprendizaje incluyente, 25 son hombres y 106 son mujeres, las materias en las que se están desempeñando son Derecho, Medicina, Comercio Internacional, Psicología entre otras.

A este proceso de esquema educativo se han sumado diversas asociaciones e instituciones, tales como el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el Club Rotario de Cerro Gordo de León, el Patronato de la Universidad de Guanajuato, entre otros.