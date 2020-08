Repercusiones médicas en la nueva normalidad

La pandemia y la nueva normalidad no sólo preocupa a los médicos que atienden a pacientes Covid-19. La educación a distancia y el confinamiento, saben que generarán más problemas de salud.

Por ello, la neurocirujana Gloria Llamosa, hace un llamado a padres de familia a prevenir desde ahora cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los suyos. Empezando por la alimentación.

“¿Tendrá repercusiones? Seguramente que sí las va a tener en todo el mundo porque esta pandemia ha impactado en muchísimas situaciones tanto de salud como de economía”, advierte.

Agrega que impactará “en cómo se presentan los trastornos que se dan por el confinamiento o por el temor. Sí. Sí que va a cambiar nuestra vida y en casa tenemos que ir previendo qué ingeniar que está en nuestras manos, para que estas modificaciones impacten lo menos posible en nuestra calidad de vida”.

Recomienda que “nosotros como adultos responsables tenemos la obligación de hacerlo, porque finalmente la comida que ofrecemos en nuestra casa es la que preparamos nosotros mismos. Ciertamente hay mucho problema económico y la accesibilidad a alimentos sanos puede ser complicada”.

Afirma que “consumimos con frecuencia los alimentos locales y a veces recurrimos a alimentos muy procesados y entonces ya no son tan sanos. Ahí empieza el problema”.

Luego hay que pasar a reorganizar las actividades familiares.

“Nos la tenemos que ingeniar, aunque vivamos en un lugar pequeñito, para tener actividades para los chicos. Hemos presentado varios webinars sobre cómo en nuestra nueva normalidad es imprescindible organizar nuestra vida, no sólo la de los niños, también nosotros los adultos que por estar en casa, nos dormimos a las tres de la mañana viendo películas”.

Llamosa agrega que “la reorganización de la vida por la pandemia por una situación que nadie esperaba y que no estamos preparados nos tiene que hacer cambiar nuestros hábitos”.

Lo que hay

Sin embargo, pensar en el futuro es difícil cuando en el presente no se han manifestado esos cambios de actitud.

Los pacientes con enfermedades crónicas son de los más vulnerables a tener complicaciones si se contagian de coronavirus. Durante el tiempo de la pandemia ¿ha notado que ellos cambiaron sus hábitos, cuidan su alimentación o llevan a cabo las medidas sanitarias?

“Esto es bien difícil de contestar porque sales a la calle y ves a la gente indiferente y sin cubrebocas… Ahí está respondida esa pregunta”.

“En situaciones como la obesidad, donde falta ejercicio, hacer un cambio de alimentación, no consumir tanta sal para no tener hipertensión, lleva un tiempo importante de aplicación para ver resultados. ¿Qué tenemos que hacer todos, ustedes los comunicadores y nosotros como médicos? Educar porque aunque me consulten por un dolor de cabeza, yo voy a salir con el rollo de ‘no comas tanta azúcar, por favor no tanta sal, te estoy viendo en telemedicina que estás medio gordito; hay que hacer abdominales, sal a caminar’. Es educar en todos los foros posibles. Educar es la palabra clave y hay que educar a todos, a padres, niños, maestros, autoridades, médicos, a todos”.

La atención presencial a pacientes con dolores crónicos, por enfermedades crónicas “se ha visto limitada en todo el mundo por el riesgo de contagio y porque muchos sectores del sector salud se tiene que ocupar de pacientes Covid-19” señala la doctora Llamosa. Por ello es que se han implementado mecanismos de telemedicina, con el uso de la tecnología, por lo cual no debería ser pretexto no atenderse, aun en tiempos de pandemia.