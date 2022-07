Repara tu "baika" en cuatro estaciones de servicio en León [Video]

León, Gto.- Buenas noticias para los ciclistas de la ciudad. Como parte de la construcción de varias ciclovías en la ciudad, se comenzó con la instalación de estaciones de servicio para los ciclistas que serán totalmente gratuitas y servirán como apoyo a quienes tienen como medio de transporte la bicicleta.

La primera estación se instaló en el bulevar Torres Landa esquina con bulevar Bocanegra, a la altura de donde comienza la ciclovía de ese tramo.

ESTACIONES

Están ancladas a la banqueta y cuentan con diversas herramientas básicas para la reparación y ajuste de las bicicletas. Las herramientas con las que se encuentran equipadas son universales válidas para cualquier bicicleta, como llaves de distintas medidas, desmontadores de llantas, desarmadores, bomba de aire, medidor de presión.

#Entérate: Ya tenemos una estación de servicio para bicicletas🚴, de uso totalmente gratuito.



El módulo se ubica en la ciclovía Bocanegra y bulevar Torres Landa. Cuenta con compresora de aire y herramientas 🔧para tu servicio.#SomosGrandes #SomosFuertes #SomosLeón pic.twitter.com/srUy8oZRo5 — Dirección General de Obra Pública León (@DGOP_Leon) July 26, 2022

Todo el equipo está asegurado con cables de acero galvanizado, y que además para evitar que sean vandalizadas, están monitoreadas vía satelital.

Con el objetivo de que los usuarios de las ciclovías cuenten con lo necesario para en caso de presentar alguna falla en su medio de transporte, puedan tener acceso a la reparación y continuar con su traslado de manera segura.

OTRAS TRES

En la primera etapa contempla 4 estaciones, las otras tres se instalarán en avenida Los Paraísos e Insurgentes como parte de la ciclovía de avenida Francia, en bulevar Puma en la colonia Lomas de Echeveste y en el bulevar Francisco Villa, en el tramo de Juan Alonso de Torres y Morelos.

OPINIONES

En un recorrido realizado por este medio, se percató que los ciclistas, opinaron que es buena idea tener ese tipo de herramientas a la mano y así poder seguir sus trayectos sin perder tanto tiempo y mejor aún que sea un servicio gratuito.

Por su parte los usuarios en redes sociales, suplican a los ciudadanos para que no las vayan a vandalizar o robar: “Pues yo voy a ir a visitar antes de que se la roben”; “A ver cuánto duran”; “Pues ojalá no se la roben”; “Que bien mientras no se las roben”; “Ojalá no se la roben como los aparatos de ejercicio”; “¡Excelente!”; “Ojalá y la cuiden”, son algunos de los comentarios.