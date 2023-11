Renuncia Yulma Rocha al PRI

León, Gto.- Yulma Rocha renunció al PRI. Así lo anunció esta tarde de domingo, esta noticia sorprendió a más de uno, pues al parecer, sus ideales dejaron de coincidir con el partido en el que había militado por 27 años de su vida.

A través de redes sociales, la política lanzó un video en donde asegura que por años, ingenuamente intentó junto a sus compañeros generar un proyecto de partido incluyente que estuviera presente en cada rincón del estado con una agenda social que atendiera las principales problemáticas de la gente, que fuera cercano a la ciudadanía, y sobre todo, una verdadera oposición.

“Sin embargo, no fue posible lograrlo. Desde la dirigencia nacional se nos vio como súbditos y no como personas pensantes. Querían sumisión, no capacidad, y entonces comenzó una cadena de errores que incluyeron violaciones a la Ley y a los estatutos para hacer a un lado a la militancia guanajuatense; extinguieron la vida partidista, pues hoy tenemos comités abandonados, una dirigencia que no sabe ni dónde quedan los municipios, que no conoce a los militantes; sin rumbo ni proyecto, sin interés para ser puente con la ciudadanía, y mucho menos opción de gobierno”, explicó.

Además los acusó de inmovilizar al partido por esperar una alianza con Acción Nacional para sobrevivir políticamente, olvidándose de que el PRI es su oposición.

“No me voy porque me hayan negado un cargo o candidatura, pues no he pedido nada. Mi decisión de renunciar al PRI puede que sea impopular, pues en la vida política nos acostumbran a la disciplina y lealtad a los colores de un partido, pero la libertad es un valor irrenunciable y hoy en el PRI esa libertad se ha convirtió en un problema, pues las posiciones únicas, la sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado y caer bien, y esto es incompatible con mi naturaleza y concepción de la política”.

Rocha Aguilar mencionó que su libre pensamiento y su espíritu crítico han sido motivos de una exclusión insultante dentro de su partido, además de vulgares castigos y violencia política en razón de género.

“Solo por pensar diferente y por haber votado distinto a ellos; pero no me arrepiento, hice lo correcto; así que no soy yo quien tiene que agachar la cabeza”, explicó.

“Me voy con tristeza y nostalgia, deseando haber podido cambiar las cosas, recordando con muchísimo cariño a compañeros y compañeras con quienes he caminado haciendo partido. Me voy muy agradecida con el PRI que fue, pero sabiendo que, para el PRI de hoy, solo soy una más que se va, desafortunadamente no soy la única, ni seré la última”, finalizó.