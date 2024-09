Renuncia Sophia Huett López como titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato

CELAYA, Gto. - La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett López, anunció su renuncia como titular de esta dependencia, la cual se hará efectiva el 15 de septiembre.

Fue a través de su cuenta oficial de X donde Huett López informó sobre su decisión, en un mensaje donde quedó de manifiesto un agradecimiento al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por la oportunidad, el éxito que desea a la próxima gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y en el que destaca que: “sé que no les quedé a deber, aunque hubiera deseado haber hecho más”.

Sophia Huett se integró al equipo de seguridad de Guanajuato en diciembre de 2018 como comisionada y fue en octubre de 2020 cuando recibió el nombramiento como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, puesto que permaneció acéfalo durante poco más de un mes, tras la salida de Marco Antonio Sánchez Aparicio.

Luego de cuatro años y a menos de un mes de que concluya la administración estatal, Sophia Huett dio a conocer su renuncia:

“En diciembre de 2018 inicié una etapa laboral que me deja un aprendizaje y madurez sin igual; esa etapa concluye el 15 de septiembre.“Agradezco la oportunidad al Gobernador de Guanajuato de aportar a esta generosa tierra, a la que tanto amo y respeto.“Para todas y todos, este es un nuevo comienzo, en el que auguro que se alcanzarán muchos más logros, incluyendo las anheladas condiciones de paz y seguridad que la ciudadanía merece.“¡Mucho éxito a la futura Gobernadora! No será fácil, pero como mujeres, eso ya lo sabíamos. En mí encontrará siempre a una ciudadana y mujer aliada que confía en su visión.“Agradezco la confianza de cada persona que se acercó buscando ayuda o atención; aún sin tener las herramientas necesarias, sé que no les quedé a deber, aunque hubiera deseado haber hecho más.“La Policía es y siempre será mi pasión, porque sé lo bondadosa y generosa que puede ser, especialmente cuando existen los liderazgos adecuados y se le abre a la sociedad.“La honorabilidad de quienes labramos en materia de seguridad puede y debe ser cuestionada.“Mis valores, educación, amor a México y a mi familia que me permiten afirmar que no tengo nada de lo que me puedo avergonzar: si alguien quiere hablar mal de mí, tendrá que mentir con algún interés oscuro.“Este es el comienzo de una nueva etapa, emprendiendo el vuelo hacia un nuevo camino.“¡Muchas gracias!”

Huett López fue directora general adjunta en la Coordinación de Asesores del Comisionado General de la Policía Federal, con el grado de Inspectora General.

Muchas gracias Gobernador @diegosinhue por esta oportunidad de sumar. Mucho éxito próxima Gobernadora @LibiaDennise, en mí siempre encontrará una guanajuatense aliada que confía en su visión y amor por nuestra tierra. 🦋 pic.twitter.com/oqZdczAsDj — Sophia Huett López (@SophiaHuett) September 9, 2024

Cuenta con experiencia en materia de comunicación y seguridad en el ámbito gubernamental. Destaca su labor y resultados en el diseño, seguimiento y medición de estrategias de seguridad, así como logros obtenidos en materia de percepción ciudadana y confianza institucional.

Se desempeñó como la titular de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, donde además fungió como vocera para comunicar todos los asuntos de seguridad que ocurrían en el estado.

Es Maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como Licenciada con Mención Honorífica en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Bajío.