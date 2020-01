Rematan juguetes en el Centro

León, Gto.- Con descuentos que van desde el 20 hasta el 60 por ciento, los establecimientos de la zona Centro de la ciudad, comenzaron con los remates en juguetes, a tan solo unas horas de terminar con las ventas del día de Reyes.

Desde temprana hora, los negocios colocaron sus letreros anunciando las ofertas; carritos, autopistas, muñecas, sets de belleza y casitas, se anunciaban con un costo mucho más bajo al que tenían el pasado domingo.

También en el mercado

Los descuentos en el tianguis de la calle Leona Vicario, en donde se instala el tradicional tianguis de reyes de los locatarios del Mercado de la Soledad, no fueron la excepción y ayer lunes si comenzaron a aplicar descuentos. Estos iban desde el 25 por ciento hasta dejar la mercancía “al precio”.

“Ya la estoy vendiendo al precio, a lo que a mí me costó, el día de hoy ya no busco ganancia pero por lo menos si recuperar la inversión”. Indicó Leonardo, comerciante de la zona.

Buenas ventas

Para María de Jesús Gómez, locataria del Mercado Aldama y quien cada año vende juguetes y dulces para esta fecha, las ventas fueron las mismas que el año pasado.

“La venta fue buena, nos fue muy bien y yo vendí lo mismo que el año pasado. El día de hoy (ayer lunes) aún viene mucha gente, porque les faltó un regalo o algún detalle por comprar y aunque es menos, si hay mucha afluencia de gente”. Comentó María.

Algunos comerciantes se quedaron toda la noche, pues a las seis de la mañana todavía había algunos Reyes Magos buscando juguetes. "Aquí estuvimos, la última venta la tuve como a las siete de la mañana, un rey Mago, aquí me compro todos los juguetes que iba a regalar".

Competencia desleal

A pesar de ello, los comerciantes se quejan de la competencia desleal, pues indican que la mayoría de los locatarios que se instalan en la Aquiles Serdán, vienen de fueras, de ciudades como México, Guadalajara y monterrey.

"Ellos solo vienen un día, venden más barato porque todo el juguete es lo que les sobra de la navidad, pero es de menor calidad y no ofrecen garantía a los clientes, si el juguete no funciona o te sale mal, ya no tienes a donde ir a cambiarlo". Explicó una comerciante de la zona.