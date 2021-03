Relegan a personal de salud de la vacunación

En Guanajuato, la mayoría del personal médico y de enfermería que está aplicando las vacunas contra la Covid-19 no ha sido vacunado y en cambio sí se aplicaron dosis al personal militar que sólo transporta los biológicos o a los Servidores de la Nación que sólo están tomando datos de las personas que están siendo inmunizados.

Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que la exigencia del personal de salud, tanto estatal como federal y de hospitales privados es que se vuelva a vacunar a ellos, pues de los más de 60 mil trabajadores de todo el sector salud, menos de 24 mil han recibido las dos dosis de la vacuna.

“Las propias vacunadoras de estas instituciones no todas han recibido su vacuna, lo comento porque cada vez necesitamos abrir más módulos para los puntos de vacunación y el personal que incluso está aplicando la vacuna no la ha recibido en su totalidad, entonces este debe ser un llamado permanente a las autoridades federales que han puesto esta manera de distribuir las vacunas, sin terminar todavía de vacunar al personal de salud, y sí exigimos todos que lleguen más vacunas para aplicarlas a quienes están protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su intervención en la televisora TV4, donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez explicó que hasta el momento, poco más de un tercio del personal de salud, tanto de instituciones estatales, federales y privadas ha recibido la vacuna, pero aún faltan muchos más y no se puede avanzar en la vacunación, sin antes proteger a quienes siguen haciendo frente a la pandemia en el estado.

“Se vacunó al personal del Ejército que transportó las vacunas, pero que no aplicó las vacunas y no atendió a los pacientes, igual a Servidores de la Nación que transportaron y tomaron datos a las personas, pero no están aplicando el biológico ni tampoco están atendiendo a los pacientes, ese es el reclamo de nuestros compañeros trabajadores y desde luego que se comprende esa situación, porque no llegamos a las 24 mil dosis o esquemas completos en todo el estado y en todo el sector”.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en Guanajuato han muerto 142 trabajadores del sector salud, tanto de hospitales estatales como federales y privados luego de haberse contagiado de Covid-19.

Llama a Servidores de la Nación a agilizar toma de datos

Daniel Díaz Martínez refirió que en lo que respecta a la aplicación de las vacunas, el proceso es rápido, pero lo que no es ágil es la toma de datos a los adultos mayores que han recibido sus vacunas y eso hace que pasen más tiempo de lo que deberían en los puntos de vacunación, con todo y los riesgos que ello implica.

“Estuve en Celaya, aplicando vacunas y realmente el proceso de vacunación es muy ágil, esto se los quiero platicar porque no quisiéramos que las personas se estuviesen formando, haciendo grandes filas, pernoctando, incluso arriesgándose, realmente en dos minutos les aplican su vacuna y están fuera”.

“Lo que hace muy lento, muy torpe el proceso de vacunación es el levantamiento de datos que hacen algunas personas que dicen pertenecer a la Secretaría del Bienestar, muy torpe ese proceso, la verdad muy lento, lo comento por los adultos mayores, ellos no tienen la posibilidad a veces de estar ahí sentados mucho tiempo, haciendo fila”.