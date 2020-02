Reitera Marisa Ortiz mantenimiento a estaciones de monitoreo

León, Gto.- Ante los resultados del estudio del Instituto Nacional de Estadística y Cambio Climático (INECC), y la opinión de ambientalistas, Marisa Ortiz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), desmintió que algunas estaciones de monitoreo no emitan información y reiteró que se destinan 5 mdp al año para mantenimiento de las mismas.

Esa es una declaración de un supuesto ambientalista que yo si quiero precisar: nuestros datos los toma en cuenta el sistema nacional de monitoreo, si nosotros no cumpliéramos con el 75% de la información durante un año, esa información no podría ser tomada en cuenta, y no solamente lo toma en cuenta el sistema nacional, sino también páginas internacionales

La titular de la secretaría aseguró que hay una intención de “venta” en dicha crítica; “simplemente tratar de vender un producto porque evidentemente le hemos dado mantenimiento a todo el sistema de monitoreo, y ese sistema funciona”, dijo.

Marisa Ortiz aseguró que al año, del presupuesto total de la SMAOT, se destinan 5 millones de pesos para mantenimiento de las estaciones de monitoreo aunque admitió que más de una sí requiere un trabajo más a profundidad.

DESTINAN 5 MDP AL AÑO PARA MANTENIMIENTO

La red de monitoreo tiene toda la validez para seguir funcionando y estará funcionando, nosotros cada año le estamos asignando recursos para darle mantenimiento para renovarla, evidentemente hay ciertas estaciones que necesitan un mantenimiento más de fondo pero se encuentran en condiciones adecuadas

Sin embargo sí dejó en claro que la red estatal de monitoreo funciona a un 100% de su capacidad.

SOCIALIZAN PROYECTO EN LAS LADRILLERAS

En lo referente a las ladrilleras ubicadas a lo largo de todo el estado, la titular de la SMAOT aseguró que ya se tienen avances en los proyectos de reubicación y tecnificación aunque en el caso particular de León ya se tienen un primer diagnóstico social y se procederá a la socialización del mismo.

“Hicimos ya un diagnóstico social en las dos zonas más importantes, que es “El Valladito” y “El Refugio”, este diagnóstico ya fue entregado porque no solamente es reubicar y decidir a dónde los mueves, tienes que atender a la población, que es sumamente vulnerable, ese diagnóstico ya está finalizado”, dijo.

“El diagnóstico nos permite ahora ir sensibilizando ya teniendo claro quiénes son los dueños, quienes son trabajadores; las condiciones que tienen de niveles de salud, de educación, ya sabemos un poco cuál es el terreno que estamos pisando”, añadió.

Otro de los estudios en desarrollo se concentra en los insumos, por la gran cantidad de agua que se requiere para la producción en esta industria.

Estamos haciendo un estudio de lo que son los insumos, no solamente es dónde los reubicamos sino cómo vamos a tecnificar la acción que están realizando en este tipo de industria, estamos en el proceso de ver cómo reducimos el consumo de agua y de arcillas

“Ahorita actualmente cuando están produciendo el ladrillo casi consumen dos litros de agua por cada ladrillo, si tenemos un estrés hídrico tan importante no nos podemos dar esos lujos y tenemos que apostarle a reducirlo”, aseguró.

DEFINEN TERRENO PARA LA REUBICACIÓN

De cinco terrenos propuestos, la SMAOT ya sólo tiene dos en la baraja de opciones para poder definir la reubicación de los ladrilleros, sin embargo se requiere de un estudio a profundidad para poder tomar una correcta decisión.

No solamente es encontrar el tamaño que se refiere sino que ese predio cumpla con las condiciones ambientales, se hacen estudios para que la dispersión de contaminantes no lleve las emociones hacia León nuevamente

En todo el estado la situación también tiene sus matices particulares por cada municipio puesto que 38 de los 46 del territorio guanajuatense tienen ladrilleras.

Destacó el preocupante dato de que en toda la entidad funcionan 2 mil hornos ladrilleros que sin lugar a dudas ponen en riesgo las condiciones del aire que respiran varias ciudades del corredor industrial y de otras localidades como: Irapuato, San Felipe, Valle, Salamanca, y León.

BUSCAN MODELO COOPERATIVISTA

Una de las propuestas, misma que ya se concretó en Irapuato, es organizar a los ladrilleros en una cooperativa.

“En el caso de Irapuato ya están constituidos como una cooperativa, están dados de alta ante el SAT, eso también es algo muy distinto porque la mayoría de los casos son totalmente irregulares sus acciones y ahí estamos buscando el predio en el que se estarían reubicando”, dijo.

La intención será que todos los ladrilleros tomen este mismo camino para que, con un trabajo más organizado, la calidad del aire no resienta las consecuencias de esta industria; “sí nos parece que es lo ideal, que se puedan organizar, no es lo mismo que estén actuando por separado; hay tipos de horno que nos reducen mucho más las emisiones y que si están organizados como cooperativas funcionan mucho mejor”, dijo.