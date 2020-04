Reitera Cofoce llamado a reforzar el comercio en línea

León, Gto.- La Coordinadora de Fomento al Comercio al Exterior de Guanajuato (Cofoce) llamó a los empresarios a reforzar las estrategias del comercio en línea.

Luis Fernando Preciado, director de Transformación Digital de Cofoce, afirma que durante la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19, “hemos visto un incremento en ciertas categorías como puede ser alimento, salud, tecnología en casa, servicios de videos y streaming con clientes que a lo mejor nunca habían comprado o que habían tenido alguna mala experiencia en eCommerce, entonces estos clientes tienen un nuevo comportamiento dentro del ecosistema digital, hay que aprovecharlo. Para las empresas, actualmente ya están exportando a través de canales digitales, hay que prepararnos de esta oportunidad que tenemos en temas operativos y logísticos”.

Respecto a la operación a través de eCommerce, Preciado señaló que “la operación es un punto clave en este momento porque la operación sigue existiendo en el mundo físico, el empaquetado, la selección de productos, la entrega, las paqueterías entonces hay que cuidar todas estas formas, cumplir todas estas normas que se nos están recomendado”.

Y destacó que el servicio al cliente, en este momento de incertidumbre obliga a los exportadores a tener mucha comunicación con el cliente. “No sabemos en qué momento podría llegar a colapsar esta cadena logística y si llegara a pasar, ser muy transparentes con nuestros clientes. Si hay un atraso en sus entregas, mencionárselos; el cliente lo agradece mucho”.

También habló acerca de la cadena de abastecimiento. “Necesitamos un control muy bueno de nuestros productos. Si por algún motivo se nos está acabando el stock actual, hay que ir bajándolo de nuestra tienda en línea, ya que es un impacto negativo promover un producto que ya no habrá. Hay que prevenir esta parte del abastecimiento de los productos”.

Luis Fernando Preciado recomendó a los empresarios crear un engagment con los clientes para brindar una mejor experiencia de compra, creando contenidos positivos y claros, sobre todo en momentos complicados como los que vivimos actualmente.

“Hemos visto cómo empresas de video han abierto su contenido, hemos visto como cursos en línea se han hecho gratuitos, entonces hay que buscar la forma de poder estar cerca del cliente respecto a información. Sobre los productos, buscar de qué forma podría estar cerca de mi cliente y buscar que no salga de sus hogares: menores tiempos de entrega, a lo mejor envíos gratis, descuentos en productos en línea, etc. y por parte de las empresas que aún no tienen esto y están buscando esta transformación digital, es una buena oportunidad para crear engagment a través de las redes sociales, a través de contenido, imágenes, presentándoles quiénes somos a través de diferentes redes sociales”.

Finalmente invitó a los empresarios a hacer uso de los programas, cursos y talleres que tienen Cofoce para actualizarse, aprender y realizar mejores negocios.